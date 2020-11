기아차, 4세대 카니발 '하이리무진' 출시…가격 6066만원부터

기본 모델 대비 헤드룸 최대 291㎜ 높아져

가솔린 7·9인승 출시…디젤·4인승 추가 예정

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차가 4세대 카니발을 기반으로 편의사양을 강화한 '카니발 하이리무진' 모델을 11일 출시했다. 카니발 하이리무진은 기본 모델 대비 최대 291㎜ 높아진 헤드룸으로 여유로운 공간성을 확보했으며 차별화된 외관 디자인을 적용돼 한층 고급감을 갖췄다.

먼저 기아차는 카니발의 볼륨감에 하이리무진의 정체성을 덧입혀 디자인의 차별화를 이뤘다. 전면부는 공기역학적으로 설계된 하이루프와 프론트 범퍼가드로 고급감을 높이면서도 세련된 이미지를 완성했다. 측면부는 강인하고 다부진 느낌의 사이드 스텝을 더했다. 후면에는 하이루프에 적용된 대형 LED 후방 보조제동등이 가시성을 높여주고, 전면부와 일체감 있게 디자인된 리어 범퍼가드가 통일감 있는 이미지를 구현한다. 하이리무진에는 전용 엠블렘이 장착된다.

실내는 '테일러드 스페이스(맞춤 공간)'를 콘셉트로, 프리미엄 라운지에 머무는 듯한 안락함을 제공한다. 하이루프를 통해 헤드룸이 기본모델보다 최대 291㎜ 높아지면서 넓은 실내 공간감을 갖췄다. 여기에 후석 승객의 시야각을 고려한 21.5인치 스마트 모니터는 ▲지상파 HD-DMB ▲HDMI단자 ▲USB단자 ▲스마트기기 미러링·쉐어링 기능 등을 활용해 이동 중 원하는 영상을 큰 화면으로 감상할 수 있도록 한다.

조수석 시트백의 빌트인 공기청정기는 실내 공기상태를 감지해 초미세먼지 및 실내 유해가스를 정화한다. 측면과 후면 글라스에 적용된 주름식 커튼으로 프라이버시 보호에도 유리하다.

이밖에도 하이루프 측면에 2열·3열 LED 독서등은 탑승객의 독서 및 문서 작업 시 편의성을 더해주며, 하이리무진 전용 LED 센터 룸램프와 앰비언트 무드램프가 안락하면서도 따뜻한 실내 분위기를 연출한다.

기아차는 카니발 하이리무진 가솔린 7인승과 9인승 두 개 모델을 우선적으로 선보인다. 이번에 출시한 가솔린 모델은 스마트스트림 G3.5 GDI 엔진을 탑재해 최고출력 294PS(마력), 최대토크 36.2㎏f·m의 성능을 발휘한다. 복합연비는 8.7㎞/ℓ(9인승 기준)다. 외장 색상은 스노우 화이트펄, 오로라 블랙 등 두 가지와 내장 코튼 베이지 단일 칼라로 운영된다.

4세대 카니발 하이리무진은 최고급 시그니처 단일 트림으로 제공된다. 판매가격은 가솔린 9인승 모델 6066만원, 가솔린 7인승 모델 6271만원이다. 기아차는 향후 카니발 하이리무진 디젤 7인승 및 9인승 모델과 함께 가솔린 4인승 모델도 출시할 예정이다.

아울러 기아차는 카니발 하이리무진 정비 서비스 인프라 확충과 함께 통합 콜센터를 운영해 서비스 만족도를 높일 계획이다. 이달부터 카니발 하이리무진 서비스 거점 35개소를 추가 운영함에 따라 하이리무진 고객들은 기아차 직영 서비스센터 18개소 및 전국 마스터 오토큐 66개소에서 정비 서비스를 이용할 수 있게 된다.

기아차 관계자는 "4세대 카니발 하이리무진은 유명인사들 뿐만 아니라 일상에서 차별화된 프리미엄을 추구하는 가족에게도 최적화된 우리나라 대표 미니밴"이라며 "기존 카니발 하이리무진 대비 더욱 고급스럽고 감성적인 디자인과 편의 사양으로 고객에게 최상의 안락함과 자부심을 제공할 것"이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr