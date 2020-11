롯데百 강남점 ,'더콘란샵' 오픈 1주년 기념 전시 진행

영국 유명 그래픽 디자이너와의 이색 협업

KT와 협업해 매장 VR 쇼핑 투어 프로그램

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점 강남점이 '더콘란샵 코리아' 오픈 1주년을 맞아 전시회를 연다.

'더콘란샵'은 지난해 11월 15일 글로벌 12호점을 국내 최초로 롯데백화점 강남점 신관에 열었다. 이 곳에서는 세계적으로 유명한 리빙 브랜드들을 유치하고 국내에서 쉽게 만나볼 수 없었던 프리미엄 라이프 스타일 상품을 다양하게 선보여 왔다. 오픈 7개월 만에 방문 고객 100만명을 돌파하기도 했다.

롯데백화점은 더콜란샵에서 영국 유명 그래픽 디자이너이 샤샤로브(Sascha Robe)와의 협업(콜라보레이션) 전시를 진행한다. ‘단 한번의 키스’라는 테마로, 더콘란샵 코리아는 물론 롯데백화점의 탄생을 그렸다. ‘샤롯데’에서 디자인 영감을 받아 ‘롯데’와 ‘더콘란샵’의 연결을 표현하고자 했으며, 현대적으로 재해석했다.

또한 윈도우 그래픽에서부터 메인 디스플레이, 핸드 페인트 된 아트 벽화, 콜라보 상품 등 매장 전체를 새롭게 꾸몄다. 핸드 페인팅으로 진행된 17m의 벽화와 ‘더콘란샵’만을 위해 ‘샤샤로브’가 직접 디자인하고 제작한 리미티드 포스터도 다양하게 만날 수 있다.

코로나19로 오프라인 방문을 자제하는 고객과 원거리에 거주하는 고객들에게 더콘란샵을 생생하게 느낄 수 있도록 KT와의 콜라보레이션을 통해 VR 기술을 활용한 매장 VR 투어 프로그램을 제공할 예정이다.

