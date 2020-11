아주그룹, 'G+AIDER' 모바일 게임 자동화테스트 솔루션 출시

아주그룹 내 IT 전문계열사인 아주큐엠에스가 'G+AIDER' 모바일 게임 자동화테스트 솔루션을 공식 출시했다. [사진=아주그룹]

[아시아경제 김종화 기자]아주그룹 내 IT전문계열사인 아주큐엠에스가 자체 개발한 모바일 게임 자동화 테스트 솔루션인 'G+AIDER(지에이더)'를 공식 출시한다고 11일 밝혔다.

G+AIDER는 'Aider'라는 이름에서 알 수 있듯이 게임 개발자는 물론, 게임 유저에게 최상의 게임환경을 지원하고자 개발된 솔루션이다. 실제 게임을 실행하는 디바이스에서 테스트가 가능하기 때문에 원활한 실행과 발생가능한 오류를 사전 검증할 수 있다는 장점이 있다. 이 솔루션은 '자동화 테스트'와 '매뉴얼 테스트' 등 두가지 모드가 가능하다.

자동화 테스트는 반복해서 진행하는 테스트 업무의 수고로움과 테스트 중 발생하는 실수를 최소화할 수 있다. 게임개발자 뿐만 아니라 일반 게임 QA(Quality Assurance)나 플레이어가 손쉽게 테스트스크립트를 작성할 수 있도록, 구글에서 개발한 블록방식의 비쥬얼 코딩 에디터인 블로클리(Blockly)를 사용한 로우코드(Low Code)방식을 적용했다.

이를 통해 반복되는 플레이를 실수 없이 보다 정확한 테스트를 진행할 수 있다. 그리고, 테스트 내용을 그대로 저장해 반복해서 재현할 수 있는 레코드앤드리플레이(Record and Replay) 방식으로 테스트 진행이 가능하다.

메뉴얼 테스트는 디바이스 화면을 PC모니터의 전체화면으로 전환하여 테스트를 진행할 수 있다. 디바이스 조작으로 통해 게임 테스트를 진행하며, 테스트 진행 중 CPU, FPS, 메모리, 온도, 배터리 사용량 등 디바이스의 성능 측정이 가능하고, 테스트한 게임 영상 녹화 및 측정값을 리포트로 제공하여 기기의 호환성 테스트 활용에 적합하다.

G+AIDER의 버전은 개인과 비즈니스버전으로 구분되며, 멀티 디바이스 테스트 기능은 비즈니스 버전에서만 가능하다. 비즈니스 버전의 경우, 자동화 테스트 진행 시 작성된 자동화 스크립트를 통해 IOS와 안드로이드 기반의 디바이스 최대 7대 동시에 테스트할 수 있으며 각 디바이스별 수행결과를 각각 제공한다.

아주큐엠에스 관계자는 "3년의 개발기간동안 고객의 요구사항을 반영해 자동화 테스트 솔루션의 완성도를 높여 왔고, 베타테스트 과정에서 고객들이 실제 사용하면서 제시하는 의견들을 적극 수렴해 최종적 완성도에 반영했다"면서 "G+AIDER를 통해 보다 완벽한 품질의 게임을 유저에게 제공해 버그 없는 게임을 제공하는 것이 G+AIDER의 목표"라고 말했다. G+AIDER에 대한 자세한 사항은 공식 홈페이지 및 유투브 채널을 통해 확인할 수 있다.

