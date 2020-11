부산항도 ‘포트 스루’ 추진한다 … 감염병 선박 유입 차단 시스템 개발나서

부산시, 주민·지자체·연구자 코로나19 공동 대응 플랫폼 진행

과기부·행안부 ‘문제해결 공모’ 사업 … 문제기획 리빙랩 구성

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 선박을 통한 감염병의 해외유입을 막기 위한 ‘포트 스루(Port-through) 플랫폼’이 부산항에 추진된다.

‘포트 스루(Port-through) 플랫폼’은 항만을 통한 해외유입 감염병 확산 방지를 위한 선제 검역과 주민 건강 관리를 지원하는 시스템이다.

부산시는 이 시스템 개발이 완료돼 과기부와 행안부로부터 최종 과제로 선정되면 2022년까지 5억1400만원(국비 4억1400만원, 시비 1억원)을 투입해 운영할 계획이다.

부산시와 부산경제진흥원, 부산대병원, 부산항만공사, 부산항운노조, 주민 등이 함께 운영에 참여한다.

주민과 지자체, 연구자가 함께 문제기획 리빙랩을 구성해 ▲데이터 분석 기반 예측 모델을 통한 선박별 위험도 평가 시스템 개발 ▲해상에서 적용 가능한 비대면 선별검사 시스템 및 사용법 개발 ▲감염병 현황 통합 관리 시스템 구축 및 운영 ▲감염병 위험지역, 개인 맞춤형 예방과 안전관리 안내 시스템 개발 및 적용 등 과제를 추진한다.

부산시는 지난 7월 과기부-행안부 협업 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결 사업에 지역현안 수요조사를 제출해 선정됐다.

10월에는 부산대 의대 김형회 교수가 문제해결 연구자로 선정돼 내년 1월까지 문제기획 리빙랩을 운영한다.

향후 리빙랩을 통해 주민, 종사자가 중심이 된 스스로해결단을 운영해 문제 해결안을 마련하고, 내년 2월 최종 과제로 선정되면 2022년 5월까지 기술개발과 기술적용·확산 등 후속 사업을 진행하게 된다.

부산시는 지난 7월 감천항에서 해외 입항 선박을 통해 유입된 코로나19가 지역으로 확산했었다.

이후 감천항의 경우 국립부산검역소에서 해외유입 선박의 철저한 검역을 위해 승선 검역을 통한 전수조사를 하고 있지만, 대면 검역에 대한 위험성과 인력·업무 과부하 등 문제가 발생했다.

항만 관련 종사자와 지역 주민의 안전 확보, 감염 확산 방지를 위해 정박 전 비대면 선별검사 시행이 요구됐다. 또 감염 위험자는 즉시 의료기관에 보낼 수 있는 기술개발과 시스템 적용이 필요하다고 보고 이번 사업을 추진하게 됐다.

변성완 부산시장 권한대행은 “지역 현안에 대해 수요자인 주민을 중심으로 시와 부산대병원, 부산항만공사 등 관계기관이 협업해 완벽한 시스템 구축으로 감염병에 선제 대응할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr