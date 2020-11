이금희 "노무현, 시대 너무 앞서가…속상해"

[아시아경제 김슬기 기자] 이금희 아나운서가 고(故) 노무현 대통령과 노회찬 의원과의 추억을 회상했다.

이 아나운서는 10일 KBS라디오 '주진우 라이브'와 인터뷰에서 "노무현 대통령을 이 시대에 계셨더라면 정말 이 시대하고 잘 어울리셨을 텐데 너무 앞서가셨던 분, 그래서 너무 속상한 분"이라고 말했다.

그러면서 "이건희 회장은 저하고 특별히 대화를 나눠본 적이 없어서 그냥 회장님이다. 기억에 남는 분은 노회찬 의원이다. 제가 정말 좋아했던 분이다"라고 추억했다.

이날 방송에서 이 아나운서는 청년 세대에 대한 안타까운 심경도 내비쳤다. 이 아나운서는 "요즘 청년들은 학점 0.1점에 벌벌 떤다. 손을 떤다. 준비할 게 없고 겪어야 할 게 많으니까 그냥 열심히 따라가기만 하면 학점 잘 나오는 그런 과목이 인기가 있다"라고 했다.

이어 "기성세대는 청년들한테 일단 미안해해야 한다. 사실 우리는 대학 갈 때 대학 진학률이 한 30% 내외였다. 대학 못 간 사람들이 많았고 대학 가려는 사람들 사이의 경쟁률이었기 때문에 그렇게까지 치열하지는 않았다"라며 "그런데 지금은 대학 진학률이 90%에 육박한다. 3배쯤 많은 사람들이 대학에 가려고 하니까 경쟁률이 얼마나 치열하겠나"라고 우려했다.

이 아나운서는 "1학년 1학기 때부터 취업 걱정을 한다. 요즘 청년들은 연애 같은 거 관심 없다"라며 "뭘 들어야 나중에 취업할 때 자기소개서에 한 줄이라도 쓸 수 있는지 이런 걸 1학년 1학기 때부터 고민한다"고 말했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr