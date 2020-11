에이지 투웨니스, 아마존서 라방

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업의 대표 화장품 브랜드 에이지 투웨니스가 세계 최대 전자상거래 업체 아마존에서 첫 라이브 커머스 방송을 진행한다.

이번 라이브 방송은 12일 아마존 라이브 플랫폼에서 진행되며, 대표 제품인 에센스 커버팩트를 비롯해 톤업 부스터, 컨실러 등 메이크업 라인을 소개한다.

특히 155만명의 유튜브 구독자를 보유하고 있는 글로벌 뷰티 인플루언서 에드워드 아빌라가 참여해 국내뿐만 아니라 중국과 동남아시아에서 인기를 얻고있는 에이지 투웨니스의 우수한 제품력을 글로벌 소비자에게 소개할 예정이다.

에이지 투웨니스는 앞서 지난 6월 아마존 내 공식 브랜드관을 개설하고 K뷰티에 관심이 많은 미국 내 글로벌 소비자를 대상으로 공식 판매를 시작했다. 입점 이후 에센스 커버팩트가 ‘아마존 핫 뉴 릴리즈’(판매 순위가 높은 신제품 소개) 10위권 안에 오르는 등 좋은 반응을 얻고 있다.



이번 라이브 방송은 코트라가 미국 아마존에 입점되어 있는 국내 핵심 브랜드를 선정해 언택트 마케팅 강화를 위해 지원하는 사업의 일종이다.

애경산업 관계자는 “언택트 소비 증가에 따라 라이브 방송이 점차 각광받고 있다”며 “애경산업은 아마존 라이브 방송을 통해 글로벌 소비자들과의 소통을 지속적으로 늘려나가며 비대면 쇼핑 환경을 강화할 계획이다”고 말했다.

