‘도봉힘콕상품권(1억)’ 10% 할인 발행...제로배달 앱에서 사용

11일 1억원 규모 ‘도봉힘콕상품권’ 발행... 10% 할인 혜택, 개인 당 월 할인 구매한도 10만원...제로배달 유니온 배달앱(7개)에서만 사용 가능

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 코로나19 확산 방지를 위해 외출을 자제, 집콕 생활을 하는 구민들의 피로감 해소와 오프라인 유통 판로가 막힌 소상공인을 위해 11일 오전 10시부터 ‘도봉힘콕상품권’ 1억원을 발행한다.

‘도봉힘콕상품권’은 제로배달유니온 배달앱 전용 상품권이다. 소비자는 월 10만원까지 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

11일 오전 10시부터 판매하며 사용기간은 구매일로부터 12개월이다.

구매방법은 기존 도봉사랑상품권 구매방법과 같다. 비플제로페이, 체크페이, 머니트리 등 모바일 앱에서 구매 가능하다.

상품권 사용은 제로배달 유니온 배달앱을 통해 가능하다. 현재 제로배달 유니온 배달앱은 총 7개로 ‘띵동, 먹깨비, 부르심zero, 서울애배달, 로마켓, 더맘마, 놀장’이 있다.

사용방법은 제로배달 유니온 배달앱에서 음식을 선택한 다음 서울사랑상품권으로 결제 시 힘콕상품권으로 결제하면 된다. 배달앱에 가맹된 도봉구 음식점 및 식재료 마켓에서 배달주문 할 수 있다.

이동진 도봉구청장은 “이번 도봉힘콕상품권 발행으로 코로나19로 오프라인 매출이 급감해 어려움을 겪고 있는 소상공인의 매출증대에 도움이 되길 기대, 지역경제 활성화에 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr