사기논란 니콜라…美 법무부·SEC로부터 소환장 받아

창업주 트레버 밀턴 비롯해 전현직 임원 8명 대상

[아시아경제 권재희 기자] 미국 수소전기트럭업체 니콜라의 창업주 트레버 밀턴이 법무부로부터 소환장을 받았다고 10일(현지시간) 주요 외신이 보도했다.

보도에 따르면 미 법무부와 증권거래위원회(SEC)는 밀턴을 비롯해 전현직 임원 8명을 상대로 소환장을 발부한 것으로 알려졌다.

SEC는 민사고발권을, 법무부는 형사고발권을 갖고 있다. 세부적인 조사 범위는 알려지지 않았다.

법무부와 SEC의 소환장 발부로 니콜라를 겨냥한 조사가 본격적으로 진행될 것으로 보인다고 이 매체는 전했다.

니콜라의 사기 논란은 앞서 9월 미국 공매도 업체인 힌덴버그 리서치가 제기하면서 불거졌다. 힌덴버그 리서치는 홈페이지를 통해 67페이지 분량의 보고서를 통해 니콜라가 수소 트럭을 양산할 핵심 기술을 보유하지 않았다고 주장한 바 있다.

힌덴버그 리서치는 니콜라가 2018년 공개한 세미트럭의 고속도로 주행 영상도 조작됐다고 폭로했다. 언덕에서 트럭을 굴려 빠르게 달리는 것처럼 장면을 연출했다는 것이다.

니콜라는 "의도적으로 주가를 떨어뜨리기 위한 허위 주장"이라고 반박했지만 의혹을 해소하지 못한 채 결국 밀턴이 회장직에서 사임했다. 니콜라의 지분 투자를 진행하던 미국 자동차제조업체 제너럴모터스(GM)가 협상을 재검토한다 이야기까지 나오며 니콜라 주가는 40%이상 급락했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr