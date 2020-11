강남구, 주차장 등 활용 ‘일일 반려견 놀이터’ 운영

12월5일까지 동별 순회 형식 진행…중·소형견 체고 40㎝ 미만, 시간대별 사전신청 30마리만 입장 가능

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 코로나19로 지친 주민들이 반려견과 함께 쉴 수 있도록 14일부터 주차장, 농구·족구장을 활용한 ‘일일 반려견 놀이터’를 운영한다.

‘일일 반려견 놀이터’는 지역을 순회하며 찾아가는 형식으로 진행, 14일 개포동 소재 남부적십자혈액원 인근 주차장, 28일 개포동근린공원 농구장, 12월5일 청담2교 족구장에서 세 차례 걸쳐 각각 운영된다.

놀이터 이용 대상은 중·소형견(체고 40㎝ 미만), 운영 당일 시간대별로 사전 신청한 30마리만 입장 가능하다. 견주 전원에겐 배변봉투가 제공, 무료로 반려견의 문제행동에 대한 교정상담도 받을 수 있다.

신청은 구청 홈페이지에서 관련 서식을 다운받아 놀이터 이용 전날까지 이메일(euree0213@gangnam.go.kr)로 제출하면 된다.

한편, 강남구는 놀이터 이용 시 발생할 사고위험을 줄이기 위해 안전펜스를 설치했는가 하면 반려견의 건강 체크를 위한 수의사와 함께 출입자 발열체크 및 마스크 착용 등 방역수칙 점검을 담당할 안전요원을 배치한다.

