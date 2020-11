코아시아, 3분기 영업익 30억원 ‘흑자전환’…"자회사 안정적 실적 달성"

[아시아경제 유현석 기자] 시스템반도체 디자인 솔루션 기업 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 8,770 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,840 2020.11.11 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 코아시아 "코아시아세미, 삼성 SAFE 포럼 참가"[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일코아시아, 씨앤씨아이파트너스 지분 취득 close 가 상반기 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향에서 벗어나 3분기 흑자전환에 성공했다.

코아시아는 연결 재무제표 기준 3분기 매출액 1727억원을 기록해 전분기 대비 46% 늘었다고 11일 밝혔다. 같은 기간 영업이익과 당기순이익은 각각 30억원, 22억원을 기록하며 흑자로 전환했다.

회사 측은 “코로나19로 인한 어려운 경영 환경에도 불구하고 음향부품, LED 등 핵심 자회사들이 안정적인 실적을 기록했다”고 말했다. 특히, 무선 이어폰, 전장 및 가전 LED 등의 사업군에서 매출 성장세가 두드러졌다는 설명이다.

회사 관계자는 “파운드리 디자인 솔루션 사업에서 다수의 글로벌 기업들과 용역 과제 위주의 프로젝트를 진행 중”이라며 “개별 수주 및 웨이퍼 양산 등의 매출 확대를 위한 노력을 통해 파운드리 사업 성장에 박차를 가하겠다”고 강조했다.

