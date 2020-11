중기硏, 한국신용정보원과 혁신 中企 육성 '맞손'

'혁신 중소기업 육성 지원을 위한 업무협약' 체결

[아시아경제 김철현 기자] 중소기업연구원(원장 이병헌)은 한국신용정보원(원장 신현준)과 11일 '혁신 중소기업 육성 지원'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 이번 업무협약을 통해 중소기업 정책 아이디어 발굴 및 선제적 지원체계 수립을 위한 공동연구를 수행하고, 중소기업 지원 정책과 금융지원 연계성 강화 등 혁신 중소기업 육성을 위한 공동과제를 함께 발굴해 나가기로 합의했다.

이병헌 중소기업연구원장은 "이번 한국신용정보원과의 업무협약으로 혁신 중소기업 육성 지원에 필요한 데이터 교류 및 공동연구가 활발하게 추진되기를 기대한다"며 "이를 통해 우수한 연구개발 역량을 보유한 중소기업 발굴 및 금융지원 연계성 강화 등 기업과 금융간 선순환 발전 구조가 확립되기를 희망한다"고 말했다.

신현준 한국신용정보원장은 "데이터 공유 및 성과분석 협업체계를 마련하고, 근거기반의 실효성 있는 중소기업 정책 수립을 지원함으로써 기술기반 중소기업의 혁신성장 생태계가 조성될 수 있도록 지원해 나가겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr