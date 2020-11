[클릭 e종목]"GS리테일·GS홈쇼핑 합병은 경쟁 대비한 몸집 키우기"

한국투자증권, GS리테일에 대해 투자의견 '매수'·목표주가 4만5000원 제시

GS리테일과 GS홈쇼핑의 합병을 두고 본격적인 경쟁을 대비한 몸집 키우기라는 분석이 나왔다.

11일 한국투자증권에 따르면 GS리테일이 GS홈쇼핑을 흡수합병하는 내용이 전일 공시됐다. 합병비율은 GS리테일 보통주와 GS홈쇼핑 보통주 1대 4.22주로 GS홈쇼핑 1주당 GS리테일 4.22주 교부를 예정하고 있다.

나은채 한국투자증권 연구원은 "합병 반대 시 주식매수청구권 행사 가능하다. 매수청구가격은 GS리테일 3만4125원, GS홈쇼핑 13만8855원이다. 합병기일은 2021년 7월1일"이라며 "GS리테일과 GS홈쇼핑의 최대주주는 GS로 지분율은 각각 65.75%, 36.1%다. 합병 이후 지분율은 57.9%로 예상한다"고 설명했다.

합병이 예정대로 진행된다면 내년 연간 실적을 가정했을 때 GS리테일은 매출액 10조9000억원, 영업이익 5060억원, 순이익 3610억원으로 한국투자증권은 예상하고 있다. 기존 추정 대비 각각 14%, 43%, 55% 증가하는 셈이다. 총 자산과 부채는 8조8000억원, 4조6000억원으로 기존 대비 24%, 8% 늘어날 것으로 보인다.

나 연구원은 "GS홈쇼핑 지표는 일견 악화, 배당수익률도 하락될 것으로 보인다"면서도 "그러나 홈쇼핑 저성장과 온라인 경쟁 심화를 감안할 때 도약을 위한 당위성"이라고 말했다.

한국투자증권은 GS리테일에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 4만5000원을 제시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr