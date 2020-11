법원행정처 예산 신청 미루자…박범계 "제가 부족했다, 감정이입 해"

지난 5일 법원행정처장 향해 "예산 살려달라 해보라" 발언 논란

법원행정처 "법고을LX 사업, 2022 예산 반영 적절하다 판단"



[아시아경제 임주형 기자] 박범계 더불어민주당 의원이 '살려달라고 해보라'라는 취지로 발언해 논란이 됐던 '법고을 LX(판결문 데이터베이스)' 사업에 대해 법원행정처가 예산 신청을 미뤘다. 이와 관련해 박 의원은 "제가 감정이입을 했다"라고 사과했다.

박 의원은 10일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 법원행정처의 법고을LX 예산 관련 입장문을 공유하며 "제 부족함을 먼저 뒤돌아본다"면서 이같이 말했다.

이어 "(저는) 누구보다 사법부 독립을 간절히 바라는 사람"이라고 강조했다.

조수진 국민의힘 의원은 이날 페이스북에 "오늘 소위에 박범계 의원이 제기한 법고을LX 사업 3000만원 예산 배정 안건이 올라왔는데 법원행정처가 예산 배정을 거부했다"며 "박 의원 반응이 궁금해진다"고 밝혔다.

이어 "(박 의원의) '살려주세요' 발언에 대해 혹시 법원은 '그냥 죽겠다'(고 답한 건가)"라고 지적했다.

앞서 지난 5일 박 의원은 국회 법제사법위원회의 법원행정처 등 예산 심사를 위해 열린 전체회의에서 "법고을LX USB 제작 비용이 3000만원에서 0원으로 순감됐다"고 지적하며 "법고을LX는 법 관련 사람들에겐 자료의 '풀'인데, 이 예산을 살려야 하지 않겠나"라고 말했다.

법고을LX는 주요 대법원 판례와 각급 법원 판결, 법원도서관 소장 도서목록과 법률 논문 등을 수록한 국내 최대 법률정보 데이터베이스다. 저장된 자료는 USB 메모리를 통해 제공되고 있다.

이에 대해 박 의원은 조재연 법원행정처장을 향해 "3000만원이라도 좀 절실하게 말씀을 해보세요"라고 말했다.

조 처장이 머뭇거리는 모습을 보이자 박 의원은 "의원님들 정말로 국민을 위해 필요한 일입니다, (3000만원은) 요만한 다리 하나 상판 하나밖에 해당 안 되는 돈이다. '의원님들 살려주십시오' 하세요 한번"이라고 재차 촉구했다.

결국 조 처장이 답하지 않자 박 의원은 "살려주세요 한 마디면 편할 것을 참 답답하게, 제가 대신하겠다"라고 질의를 마무리했다.

그러나 박 의원의 이같은 발언을 두고 일각에서 '혈세를 쥐고 사법부를 흔들려는 거냐'는 취지로 비판이 불거졌다. 진중권 전 동양대 교수는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "다들 약을 먹었나. 왜들 이러는지"라며 "국민 혈세가 자기들 쌈짓돈인가, 돈줄 쥐고 사법부를 흔들겠다는 얘기인가"라고 강도 높게 비판했다.

논란이 커지자 박 의원은 이날 보도자료를 내고 사과를 전했다. 그는 "예산이 회복돼야 한다는 절실한 마음으로 질의를 한 것"이라며 "다만 이 표현이 예산 심의 권한을 가진 국회의원이 우월적 권한을 남용한 것처럼 오해를 불러일으킬 수 있다고 생각하고, 그런 측면에서 사과드린다"고 했다.

한편 법원행정처는 10일 낸 입장문에서 "현재 상태로는 예산 규모를 바로 확정하기보다는 면밀한 검토를 거쳐 (법고을LX 사업을) 2022년 예산에 반영하는 것이 적절하다고 판단했다"며 "이 점과 관련해 해당 사업의 필요성을 지적하시면서 증액 요구까지 하신 박 의원님의 진의가 오해 없이 잘 전달되기를 바란다"고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr