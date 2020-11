[클릭 e종목] 3Q 호실적 한화솔루션, 내년에도 계속 달린다

4Q에도 태양광 모멘텀 지속…화학 시설 증설로 내년도 성장 가능

[아시아경제 이민우 기자] 올해 3분기 호실적을 거둔 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 51,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,200 2020.11.11 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 합병 이후 첫 3개 부문 모두 흑자 한화솔루션, 3분기 영업익 2332억...전년比 36%↑한화솔루션, 주가 5만 1500원.. 전일대비 -1.34% close 이 내년에도 성장세를 이어갈 전망이다. 이번 호실적이 대부분 화학 부문 수익성 개선이 배경이었으며 내년부터는 태양광산업에서 본격적인 성장이 기대된다는 분석이다.

11일 흥국증권은 한화솔루션이 내년에도 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 앞서 한화솔루션은 올해 3분기 연결기준 매출 2조4284억원, 영업이익 2332억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 0.1%, 영업익은 35.7% 증가했다. 시장전망치(컨센서스)인 영업이익 1946억원도 20% 가량 상회한 모습이다. 올해 초 합병 법인으로 출발한 이후 처음으로 3개 사업 부문 모두 흑자를 기록했다. 최근 시황이 좋은 화학부문에서 수익성을 높였고, 태양광 부문도 흑자를 이어갔다. 첨단소재 부문도 전방산업 수요 회복에 힘입어 흑자 전환에 성공했다.

4분기에도 영업익 1422억원으로 전분기 대비 39% 줄지만 전년 동기 대비 203% 증가할 전망이다. 화학 시황은 견조하나 대규모 정기 보수가 계획됐기 때문이다. 태양광 산업 시황은 소폭 회복될 것으로 예상된다. 전우제 흥국증권 연구원은 "코로나19 영향 지속으로 높아진 (저부가) 유틸리티용 판매가 지속될 것이며 2021년 태양광 정책 기대감에 일부 수요가 이연될 가능성이 있다"고 설명했다.

내년 이후에도 전망은 밝다. 화학은 마진 개선 및 YNCC 증설 (+33 만톤/년)으로 수혜가 예상된다. 태양광은 모듈과 에너지저장장치(ESS) 및 발전소 사업이 본격 실적에 반영될 전망이다. 내년 중순 미국 태양광 정책 확대도 호재로 점쳐진다. 전 연구원은 "태양광 발전 에너지 효율은 이미 전통 발전원 대비 우수하며 적시 적소에 에너지를 공급하는 장점이 있다"며 "지난해부터 연구 시작한 페로브스카이트도 기대되는 등 태양광 산업 및 한화솔루션의 성장은 계속될 것"이라고 내다봤다.

이 같은 배경에 흥국증권은 한화솔루션에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 6만6000원을 유지했다. 전날 종가는 5만1800원이었다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr