[클릭 e종목]"LG전자, 바이든 친환경 정책 수혜주"

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 LG전자에 대해 내년 조 바이든 당선인의 친환경 정책 수혜주로 주목받을 것이라면서 투자의견 '매수'와 목표주가 12만원을 각각 유지했다.

11일 KB증권은 LG전자의 4분기 영업이익을 기존대비 16.2% 상향조정한 6411억원으로 제시했다. 이에 따라 4분기 영업이익은 전년동기대비 6배 증가, 컨센서스 영업이익 5620억원을 14.1% 상회할 것으로 내다봤다.

이는 가전(H&A), TV(HE) 부문 영업이익률(5.1%)이 전년대비 2배 개선되고 전장부품(VS) 사업이 전기차 부품 매출 급증(전년대비 100% 증가)으로 손익분기점에 근접할 것으로 추정되기 때문이다. KB증권은 LG전자의 4분기 부문별 영업이익은 H&A 2624억원, HE 2229억원, BS 516억원, VS -174억원, MC -1744억원으로 예상했다.

이어 내년 전장부품 매출은 전년대비 40% 증가한 7조7000억원으로 예상되고 2022년 VS 매출은 10조원(전년대비 30% 증가)을 상회할 것으로 추정했다. 특히 VS 부문 영업이익은 내년 2분기부터 흑자전환 가시성이 뚜렷해질 것으로 예상했다.

김동원 KB증권 연구원은 "한국기업 중에서 ESG 최고 등급을 보유한 LG전자의 내년 친환경 관련 사업(전기차 부품, 태양광 모듈, 그린 가전) 매출이 전년대비 72% 증가한 8조6000억원으로 추정되고, 내년 전장부품 매출도 전기차(EV) 부품 공급 증가와 유럽, 북미 등 신규고객 확대로 사상 최대치가 예상된다"고 진단했다.

이와 함께 "올 4분기 LG전자 영업이익은 가전, TV 판매호조로 4분기 기준 역대 최대 실적 달성이 기대된다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr