코오롱스포츠, 출시 기념 '안타티카 패스포트' 이벤트

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 38,150 전일대비 400 등락률 -1.04% 거래량 187,445 전일가 38,550 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코오롱스포츠, 캠핑 화목 난로 '부뚜막' 출시하이드아웃, 삼립호빵과 콜라보 출시 코오롱인더, 3분기 영업익 287억원…전년比 44% 감소 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 베스트 셀러 다운상품인 ‘안타티카’ 출시를 기념해 11일부터 내달 10일까지 ‘안타티카 패스포트’ 이벤트를 진행한다.

안타티카 패스포트 이벤트는 코오롱스포츠 전국 매장(할인점 제외)과 코오롱스포츠 공식 홈페이지에서 안타티카 구매 고객에게 안타티카 패스포트를 증정하는 이벤트이다. 안타티카 패스포트는 안타티카 개발의 역사와 함께 이번 시즌 출시한 4가지 스타일의 안타티카에 대한 설명과 고유의 일련번호가 기재됐다.

코오롱스포츠 홈페이지에 접속해 이 일련번호를 입력하면 익일부터 사용할 수 있는 1만원 쿠폰 자동 발급과 함께 안타티카 패스포트 이벤트에 자동 응모 된다.

추첨을 통해 1등은 코오롱스포츠 상품권 100만원(1명), 2등은 코오롱스포츠 상품권 50만원(5명), 3등은 코오롱스포츠 상품권 30만원(10명)을 지급할 예정이다. 4등인 50명에게는 안타티카를 입은 ‘오스키’ 인형을 증정한다. 발표는 12월 16일 코오롱스포츠 인스타그램 계정과 LMS를 통해 진행한다.

코오롱스포츠 관계자는 "이번 시즌을 맞아 4가지 스타일로 확장을 하며 데일리 아우터의 가능성까지 보여주고 있다"며 "이번 이벤트는 안타티카가 어떤 상품인지 확실하게 고객에게 전달하는 것은 물론, 고유한 일련번호를 지급하여 나만의 안타티카를 갖는다는 느낌도 전달하고자 한다"고 전했다.

한편, 코오롱스포츠는 오는 20일부터 소셜네트워크서비스(SNS)를 통한 이벤트도 진행한다. 안타티카의 영상에서 보여진 비행기의 창문을 그대로 묘사한 인스타그램 필터를 통해 자신의 얼굴을 촬영해 인스타그램에 업로드하면, 추첨을 통해 이번 시즌 안타티카를 증정한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr