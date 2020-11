[클릭 e종목]"미스터블루, 올해 사상 최대 실적 기대"

[아시아경제 유현석 기자] KB증권은 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 10,400 전일대비 200 등락률 -1.89% 거래량 191,994 전일가 10,600 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“미스터블루, 올해 사상 최대 실적 가능”미스터블루, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) 테마 상승세에 14.47% ↑미스터블루, ‘에오스 레드’ 대만 흥행…분기 최대 매출액 298억원 '달성' close 에 대해 올해 사상 최대 실적이 기대된다고 11일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

미스터블루는 국내에서 유일하게 웹툰 콘텐츠를 자체 제작 후 직접 유통과 서비스를 담당하는 만화, 웹툰 등 콘텐츠 플랫폼 기업이다. 3분기 매출액과 영업이익은 298억원과 74억원이다. 전년 동기 대비 매출액은 19.3% 증가했으나 영업익은 20.8% 줄었다.

임상국 KB증권 연구원은 "분기 사상 최대 매출을 기록했다"며 "3분기 누적 기준 영업이익은 139억원으로 지난해 연간 영업익을 상회했다"고 말했다.

KB증권은 미스터블루가 콘텐츠 사업과 게임 사업의 동반 성장이 나타나고 있는 상태로 분석했다. 특히 무신전기를 비롯한 신무협 작품의 흥행과 지난 7월 에오스 레드의 대만, 홍콩 등 해외시장 출시 영향으로 올해 사상 최대 실적이 나올 것으로 기대했다.

그는 "자체 제작 스튜디오를 통해 작가를 내재화하면서 영업이익률 향상이 기대되는데 판매 수익의 60~70% 수준을 작가들에게 지급하는 일반적인 비용구조 대비 지급 수수료 절감이 가능하다"며 "가입자 수 증가가 지속되고 있는데 지난해 11월 정액제 가격 2배 인상에도 불구하고 기존 가입자 이탈이 나타나지 않았으며 자체 플랫폼 가입자 수는 지난해 말 538만명에서 3분기말 578만명으로 증가했다"고 말했다.

이어 "건당 평균 결제금액도 지난해 1만3520원에서 1만5473원까지 증가하는 등 온라인 만화, 웹툰의 안정적 성장이 이어지고 있다"고 덧붙였다.

그는 "모바일 게임 에오스 레드의 흥행 가도 지속이 예상된다"며 "대만 지역 일평균 동시접속자수가 10만명을 유지하고 있으며, 4분기 이후 중국, 일본, 북미 등 글로벌 진출 가속화로 큰 폭의 실적 성장이 기대된다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr