[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일

◆ 코스맥스엔비티 = 연결 기준 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환한 9억9000만원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 65.8% 늘어난 765억9400만원.

◆ 케이피에프 = 최대주주인 송현홀딩스에 90억원 규모의 금전대여 결정.

◆ 스카이이앤엠 = 엔터테인먼트 사업부문을 물적분할해 에이나인미디어 씨앤아이를 신설.

◆ 에스모 = 50억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr