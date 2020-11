[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 제주항공 = 연결 기준 3분기 영업손실은 전년 동기보다 늘어난 700억6300만원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 83.9% 줄어든 595억5300만원.

◆ 한라 = 광주 초월역 한라비발디 수분양자에 대해 2550억원 규모의 채무보증 결정.

◆ CJ CGV = 연결 기준 3분기 영업손실은 968억1500만원으로 잠정 집계. 이는 전년 동기 대비 적자전환. 같은 기간 매출액은 68.8% 감소한 1551억9500만원.

◆ GS리테일 = 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 GS홈쇼핑 흡수합병 결정.

◆ CJ = CJ푸드빌 내 뚜레쥬르 사업부문 매각설에 대해 "뚜레쥬르 사업부문 매각 작업을 진행중이며, 연내 본입찰 진행을 예정하고 있다"며 "CJ푸드빌의 경쟁력 강화와 사업가치 제고를 위해 다양한 전략적 방안을 검토 중이나 현재까지 구체적으로 결정된 내용은 없다"고 설명.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr