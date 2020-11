GC녹십자, 코로나19 혈장치료제 치료목적 승인 2건 추가

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 405,500 전일대비 4,500 등락률 +1.12% 거래량 1,210,458 전일가 401,000 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 녹십자, 최근 5일 기관 14만 4763주 순매수... 주가 43만 1000원(+7.48%)녹십자, 이시간 주가 +0.36%.... 최근 5일 개인 14만 2588주 순매도[주간HOT종목]녹십자,호실적에 모멘텀까지…주가 38% 급등 close 가 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 혈장 치료제 ‘GC5131A’에 대한 치료목적 사용승인이 2건 추가됐다.

11일 제약업계에 따르면 식품의약품안전처는 서울아산병원과 순천향대부속부천병원이 신청한 GC5131A 치료목적 사용을 전날 추가 승인했다. 순천향대부속부천병원은 지난 달에 이어 이번이 두 번째 승인이다.

지난달 19일 칠곡 경북대학교병원에서 첫 번째 치료목적 사용승인을 받고 환자에 투여한 데 이어 같은 달 28일 순천향대 부천병원, 30일 아주대학교병원에서 치료목적으로 사용할 수 있게 승인받았다. 전날 승인으로 총 다섯 건이 됐다.

GC 녹십자 관계자는 "혈장 치료제에 대한 의료진 신뢰와 확신이 치료목적사용승인으로 이어졌다고 분석된다"며 "이와 별개로 진행 중인 임상시험 역시 수행기관을 대폭 확대한 만큼 참여자가 더 늘어날 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr