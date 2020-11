경기소방 생활안전전문대, 벌집제거 등 5568회 출동

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 운영하는 의용소방대 생활안전전문대가 큰 성과를 낸 것으로 나타났다.

의용소방대 생활안전전문대는 긴급상황에 출동해야 하는 소방관들이 매년 여름철 벌집제거 등 비긴급 출동에 자주 노출되는 문제점을 개선하기 위해 의용소방대원들로 구성돼 생활안전 업무를 전담하는 조직이다.

생활안전전문대는 도내 36개대 1262명이 2인 1조로 팀을 이뤄 지난 6월부터 9월까지 4개월 간 오후 1시부터 5시까지 총 5568건의 생활안전 출동을 담당했다.

출동 실적을 분석해보면 벌집제거가 5240건으로 가장 많았다. 이는 운영 기간 경기도 전체 벌집제거 3만2001건 중 16.4%를 차지한다. 이외에도 소화전 점검 149회, 예방순찰 160회 등이다.

경기소방본부 관계자는 "의용소방대 생활안전전문대가 비긴급 출동에 대응하면서 소방관들의 현장활동에 큰 도움이 됐다"며 "대원들의 사기진작과 활동여건 개선을 위해 각종 지원책을 마련하고 있다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr