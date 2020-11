주요 은행장들, 차기 은행연합회장 선출 위해 회동

[아시아경제 김민영 기자] 주요 은행장들이 차기 은행연합회장 선출을 위한 조찬 모임을 11일 갖는다.

금융권에 따르면 김태영 은행연합회장을 비롯한 11명의 연합회 이사진들은 이날 오전 서울 모처에서 조찬 회동을 연다.

이사회는 김 회장을 포함해 신한, KB국민, 하나, 우리, NH농협, KDB산업, IBK기업, SC제일, 한국씨티, 전북은행장 등 11명이다.

행장들은 이번 모임에서 일단 1명씩의 후보를 추천해 롱리스트를 구성한다. 복수 추천도 가능하다. 이사회는 다음 주 쯤 회의를 한 번 더 열어 최종 후보군을 정할 것으로 전망된다.

차기 회장으론 관(官) 출신이 유력하다는 설이 나온다. 전직 금융당국 수장을 지낸 최종구 전 금융위원장과 임종룡 전 금융위원장이 입에 오르내리고 있다.

행정고시 출신의 김용환 전 NH농협금융지주 회장, 김광수 현 NH농협금융 회장도 하마평에 들어 있다. 이정환 한국주택금융공사 사장, 국회 정무위원장 출신의 민병두 전 더불어민주당 의원도 언급된다.

순수 민간 출신 박진회 전 한국씨티은행장, 김한 전 JB금융지주 회장 등의 이름도 나온다.

연합회 정관에 따르면 은행연합회장은 임기 3년에 1회 연임이 가능하지만 역대 회장(11명) 중 정춘택 3대 회장만이 연임한 바 있다. 행장들의 추천으로 후보를 꾸린 뒤 합의 추대해 단독 후보를 내는 게 관례다.

