한은 등 전문가그룹, 위조지폐 피해방지 '위벤저스' 유투브 개설

[아시아경제 김은별 기자] 위조지폐 피해를 막기 위한 '위폐전문가그룹 : 위벤저스' 유투브 채널이 11일 공개됐다.

한국은행은 은행연합회, 국가정보원, 시중은행 등 위폐 전문가들과 함께 '위벤저스' 유투브 채널을 공개하고, 위폐를 감별할 수 있는 내용 등을 담은 콘텐츠를 제공한다.

위폐전문가그룹은 2018년 9월 은행연합회와 국정원이 위폐관련 업무에 5년 이상 종사한 은행 전문가들을 한자리에 모아 발족한 집단이다. 올해 발권당국인 한은이 참가하며 활발한 위폐 피해 예방 활동을 전개하고 있다. 현재 총 12명의 전문가가 참가 중이다.

당초 위폐전문가그룹은 카지노나 면세점 등에서 현장교육을 이어 왔는데, 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 대면교육이 어려워지자 유투브 채널을 만들게 됐다. ▲위폐전문가그룹 소개 ▲화폐이야기 ▲달러화 위폐 감별법 등 3개 영상이 우선 제작됐다. 앞으로 순차적으로 원화·유로화·위안화 등 주요 화폐들에 대한 위폐 감별법을 소개하고, 위폐 대응 현장도 소개해 나갈 예정이다.

이정욱 한은 발권국장은 "코로나19 영향으로 위폐 적발 건수가 감소세를 보이고 있으나 아직까지 방심할 수 없는 상황"이라며 "위폐전문가그룹이 명실공히 민관 네트워크의 구심체로서 위폐 피해 예방 및 건전한 화폐유통질서 확립에 앞장서 나가겠다"고 밝혔다.

