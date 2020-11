경기도, 말라리아 환자 21.5% 감소

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 말라리아 환자가 크게 줄고 있다.

경기도보건환경연구원은 올해 10월 말 기준 도내 말라리아 환자는 212명으로 지난해 같은기간 270명보다 21.5% 감소했다고 11일 밝혔다.

말라리아는 '얼룩날개모기(Anopheles spp.)'류에 속하는 암컷 모기에 의해 전파되는 제3급 법정감염병이다.

고열, 오한, 두통, 설사 등의 증상을 유발하며 심하면 사망에까지 이를 수 있다.

국내에서는 삼일열 원충(Plasmodium vivax)에 의한 말라리아가 휴전선 인접 지역에서 주로 발생하고 있다.

도 보건환경연구원은 환자 감소 원인으로 코로나19로 인한 야외활동 감소로 매개모기와의 접촉 빈도가 줄어든 점, 7~8월 유례없는 긴 장마와 태풍으로 모기 개체수가 감소한 점 등을 꼽았다.

실제로 올해 4월부터 10월까지 파주, 김포, 고양, 동두천, 의정부, 포천, 연천 등 도내 7개 시ㆍ군을 대상으로 모기 밀도를 조사한 결과 총 3727개체의 매개 모기가 채집됐다. 지난해 5615개체에 비해 약 33.6% 감소했다.

오조교 경기보건환경연구원장은 "도내 환자 발생과 지역 간 확산에 대한 조사와 함께 환자 발생 특성, 감염경로 등에 대해서도 지속적으로 관찰해 감염병 관리에 적극 노력하겠다"고 강조했다.

