NH농협은행, 디지털혁신캠퍼스 챌린지 해커톤 참가자 모집

[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 다음달 9일까지 '2020 NH디지털혁신캠퍼스 챌린지 온라인 해커톤'의 참가자를 모집한다고 11일 밝혔다.

해커톤은 해킹과 마라톤의 합성어로 한정된 기간 내에 기획자, 개발자, 디자이너 등 참여자가 팀을 구성해 아이디어를 도출하고 결과물을 만들어내는 대회를 말한다.

이번 해커톤 대회는 기업부문과 일반부문으로 나누어 온라인으로 진행된다. ▲‘기업부문’은 예비창업자, 스타트업, 중소·대기업 임직원 등 ▲‘일반부문’은 대학(원)생, 취업준비생 등 AI와 핀테크 기술에 관심있는 국민이라면 누구나 참가할 수 있으며, 참가 신청은 이메일로 제출하면 된다.

참가자는 ▲농협API를 활용한 혁신적 핀테크 서비스 개발 ▲AI기술을 활용한 농협금융 연계 서비스 개발 2가지 분야에 구분해서 참여할 수 있고, 2가지 분야가 결합된 서비스로도 참가할 수 있다.

농협은행은 참가자들의 혁신적인 아이디어가 구체적인 결과물로 창출될 수 있도록 농협API와 AWS(아마존웹서비스) 사전 기술 교육을 온라인으로 제공하며, 온라인으로 진행되는 예선 심사를 거쳐 오프라인 결선은 서초구 양재동에 위치한 NH디지털혁신캠퍼스에서 진행한다.

수상팀에게 NH농협은행장 표창을 비롯해 총 2500만원의 포상금이 제공되며, 기업부문 수상팀에게는 디지털 혁신기업 육성 협업 프로그램인 'NH디지털Challenge+' 지원 혜택을, 일반부문 수상팀에게는 농협은행 신규직원 입사 지원시 서류심사 면제 혜택 등이 제공된다.

농협은행 관계자는 “이번 대회가 농협은행의 AI·핀테크 혁신 기술 도입을 가속화하고 디지털 융합인재를 발굴하고 양성할 수 있는 계기가 되길 기대한다”며, “농협은행과 함께 디지털 비전을 꿈꾸고 실현하고자 하는 인재들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

