박원순 폰 열렸다…검찰, 휴대전화 디지털포렌식

[아시아경제 송승윤 기자] 검찰이 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 피소 사실 유출 사건과 관련해 그의 휴대전화를 디지털포렌식한 것으로 뒤늦게 확인됐다.

11일 검찰에 따르면 서울북부지검 형사2부(부장검사 임종필)는 지난달 중순께 해당 휴대전화에 대한 압수수색 영장을 발부받고 디지털포렌식 작업을 했다. 검찰은 고 박 전 시장이 숨지기 전 제3자에게서 자신의 피소 사실을 전달 받았었는지 등을 집중적으로 살펴본 것으로 알려졌다.

앞서 경찰도 박 전 시장 사망 이후 사망 경위를 파악하기 위해 유류품인 업무용 휴대전화에 대한 디지털포렌식 작업에 착수했다. 그러나 유족 측이 이를 중단해달라며 법원에 준항고와 집행정지 신청을 했고, 법원이 이를 받아들여 포렌식이 중단됐다. 해당 휴대전화는 봉인 상태로 경찰청 내 보관 장소에 보관돼왔다. 법원의 준항고 결정이 나기 전까지 휴대전화는 이곳에 머무른다.

검찰은 경찰의 사망사건 수사와 별개로 피소사실 유출 경위를 파악하기 위해 휴대전화에 대한 압수영장을 청구했었다. 검찰 관계자는 "법원의 준항고 결정은 경찰의 변사사건 수사와 관계된 것이라 이번 압수수색과 관계없다"고 밝혔다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr