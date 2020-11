한국계 미 연방하원의원 또 탄생...벌써 세명째

캘리포니아서 미셸 박 스틸 후보 당선

김영 후보 당선시 사상 첫 네명의 한인 연방하원 의원 동시 활동

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 한국계 여성 미셸 박 스틸(한국명 박은주) 미국 공화당 후보가 연방 하원의원에 당선되며 한인 연방하원의원 당선자가 3명으로 불어났다. 추가로 한명의 당선이 유력해 4명의 한국계 미 연방 하원의원이 의정에 참여할 것으로 기대된다.

스틸 후보는 10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 제48선거구에서 민주당 현역인 할리 루다 의원을 누르고 승리했다. 뉴욕타임스(NYT) 개표 집계에 따르면 스틸 후보는 50.8% 득표율을 기록해 루다 의원을 1.8% 포인트 차로 제쳤다. 선거후 일주일 만에 전해진 낭보였다.

메릴린 스트릭랜드(민주ㆍ워싱턴주) 후보의 당선과 앤디 김(민주ㆍ뉴저지주) 의원의 재선에 이어 한국계 후보의 연이은 승전보가 전해진 것이다.

이는 과거 김창준 의원에 이어 지난 회기에는 앤디 김 의원이 한국계 유일의 연방하원으로 활동했던 상황에서 극적인 반전이다.

캘리포니아주 39선거구에 출마한 영 김 공화당 후보도 개표 막판 1위를 유지하고 있어 당선이 유력한 상황이다.

캘리포니아주는 민주당 우세지역이지만 스틸 후보가 출마한 48선거구는 보수 유권자가 많은 오렌지카운티에 속해 있어 공화당 소속으로도 당선할 수 있었다. 공화당 입장에서는 앞선 선거에서 민주당에 빼앗겼던 의석을 한국계 후보가 되찾아왔다는 점에서 큰 의미를 부여할 수 있다.

서울 출생인 스틸 당선인은 1975년 가족과 함께 미국으로 이주해 평범한 주부로 살았지만 1992년 로스앤젤레스(LA) 폭동 사태를 겪으며 정치를 시작했다. 흑백 갈등 속에 자기 방어에 나선 한인들이 폭도로 매도되는 상황을 극복하기 위해 한인사회의 정치적 역량을 키워야 한다는 의지였다. 캘리포니아주 공화당 의장을 지낸 남편 숀 스틸 변호사는 그의 정치활동을 적극 지원했다.

스틸 당선인은 2006년 한인 중 최초로 캘리포니아주 조세형평국 위원에 당선되며 선출직 공직자로 첫발을 내디뎠고, 연임에 성공했다. 이어 2014년 오렌지카운티 2지구 수퍼바이저(행정책임자) 선거에 출마해 당선됐고, 2018년 재선 고지에 올랐다. 이번 하원의원 선거까지합치면 5전 연승이다.

스틸 당선인은 선거운동본부 홈페이지를 통해 "우리 가족은 더 나은 미래에 대한 희망을 품고 기회를 찾아 미국에 왔다"며 "내가 아메리칸드림을 이루는 축복을 받았듯이 미래 세대가 더 나은 번영의 기회를 가질 수 있도록 하겠다"고 포부를 밝혔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr