떼제베CC "도전! 라이센스 이벤트"

청주 떼제베CC(사진)가 고객 감사 이벤트 '도전! 라이센스'를 펼친다.

11월30일과 12월1, 5, 6일 등이다. '도전! 싱글 라이센스'는 81타를 달성하면 싱글 라이센스 카드와 예약 시 1만원 할인 혜택을 준다. '도전! 셀프라운드 라이센스'는 총 92타를 작성하면 셀프라운드 라이센스 카드 발급과 노캐디 예약이 가능하다. 경기 시작 전 코스매니저에게 참가 신청을 하면 된다. 방문 횟수에 따라 혜택을 주는 '단골 고객 대상 할인' 이벤트를 병행한다.

1회 무료 커피 4잔, 2회 팀 당 4만원 그린피 할인, 3회 팀 당 8만원 그린피 할인 등이 기다리고 있다. 떼제베CC는 "고객분들에게 감사한 마음을 전하기 위해 행사를 만들었다"며 "힐링코스와 챌린지코스의 재미를 느끼길 바란다"고 설명했다. 떼제베CC는 36홀 명품 대중제 골프장이다. 2019년 클럽하우스와 코스 등 대대적인 리뉴얼에 이어 골프장 전경을 한눈에 볼 수 있는 스타트하우스까지 신축했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr