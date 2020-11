장제원 "김종인, '나 혼자 하겠다'는 건가…범야권 다 모이자"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 김종인 비상대책위원장의 '통합 반대' 입장을 비판하며 "국민의힘, 국민의당, 무소속, 범 야권이 다 모이자"고 제안했다.

장 의원은 11일 페이스북에 가수 현철의 노래 '싫다 싫어' 가사 일부를 인용하며 "통합도 싫다, 연대도 싫다, 복당도 싫다, 그야말로 '싫다, 싫어'"라며 이같이 말했다.

내년 4월 보궐선거와 관련, 통합이나 연대보다는 내부 인재 찾기에 골몰하는 김 위원장을 비판하고 나선 것. 장 의원은 "김 위원장에게 당의 존망을 통째로 맡길 순 없다"며 "김 위원장은 떠나면 그 뿐이지만, 끝까지 당을 지켜야 할 당원들이 감당해야 할 고통이 너무 클 것"이라고 말했다.

그는 더불어민주당에 상임위를 모두 넘겨주는 김 위원장의 전략을 비판하며 "저는 개원 협상 때, 원내대표가 협상해 온 7개 상임위를 받자고 주장했지만 김 위원장의 반대로 모든 상임위를 내어 주었다"며 "결과가 어떻게 되었나, 모든 상임위가 민주당의 전횡과 폭주의 장이 되지 않았나"고 지적했다.

장 의원은 "맹탕국감이라는 비난은 오롯이 우리가 감당해야 했고 결국 책임은 비대위원장이 아니라, 구성원들이 져야 했다"며 "비대위원장의 판단이 모두 옳을 수는 없다"고 지적했다.

그는 "당의 문을 걸어 잠그고, 싫은 사람을 들어오지 못하게 하는 옹졸함으로는 이길 수 없다"며 "국민의힘, 국민의당, 무소속, 범 야권이 다 모이자. 공동책임으로 운명을 맞이해야 한다"고 말했다.

