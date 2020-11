맥 성능 끌어올린 애플 'M1'…맥북프로·맥북에어·맥 미니에 탑재

애플, 맥 위한 자체 개발 칩셋 'M1' 공개

8코어에 CPU 성능 최대 3.5배 개선

13인치 맥북 에어·프로, 맥 미니 출시

[아시아경제 한진주 기자] 애플이 자체 설계한 애플 실리콘 칩셋 'M1'이 베일을 벗었다. 애플은 M1을 탑재해 속도와 배터리 성능이 크게 개선된 13인치 맥북 프로와 새 맥북 에어도 공개했다.

10일(현지시간) 애플은 미국 캘리포니아 애플파크에서 '원 모어 씽' 이벤트를 열고 애플 실리콘 칩셋 'M1'과 맥북 에어, 맥북 프로, 맥 미니 등을 공개했다.

팀 쿡 애플 CEO는 "애플의 M1 칩셋을 탑재한 새로운 맥 시리즈 출시로 거대한 변화를 맞았고, 오늘은 맥과 애플에게 진정한 역사적인 날"이라며 "M1은 우리가 만든 가장 강력한 칩셋이며 놀라운 성능과 배터리 수명, 어느때보다 많은 소프트웨어와 앱 접근성을 제공한다"고 소개했다.

M1 칩셋은 애플이 맥을 위해 설계한 칩셋으로 8코어로 구성되어있으며 최대 3.5배 빠른 CPU와 최대 6배 개선된 GPU, 15배 빨라진 머신러닝 기능을 제공한다. 이전 칩셋과 비교하면 배터리 성능이 최대 2배 가량 길어졌다. 맥에서 아이폰과 아이패드용 앱을 직접 실행할 수 있게 됐다.

새 맥북 에어는 13인치 디스플레이에 M1 칩셋을 탑재해 얇고 가벼운 장점을 유지하면서도 성능을 대폭 개선했다. 8코어 CPU는 이전 세대보다 3.5배 빠른 CPU 성능을 제공하며, 최대 8코어 GPU를 사용해 그래픽도 5배 더 빨라졌다. 머신러닝 속도도 개선돼 얼굴 인식이나 사물 감지 등의 업무를 보다 짧은 시간에 수행할 수 있다.

배터리 사용시간도 역대 맥북 에어 제품 중 가장 길다. 최대 15시간 동안 웹서핑, 최대 18시간 동영상 재생이 가능해졌다. 이전 인텔 칩셋을 탑재한 제품과 비교하면 파이널 컷 프로에서도 프레임 손실 없이 4K 비디오 재생·편집이 가능하다. 내장 카메라 화질이 개선됐다. 국내 가격은 129만원부터다.

13인치 맥북 프로 역시 전작보다 성능이 대폭 개선됐다. 8코어 CPU는 기존 맥북 프로에 비해 2.8배 빠르다. GPU는 전작 대비 5배, 머신러닝 업무도 11배 빨라졌다. 효율성이 높아져 한번 충전하면 최대 20시간까지 동영상 재생과 17시간 동안 무선 웹브라우징 작업이 가능하다. 기존 사용시간의 2배다.

애플은 13인치 맥북 프로가 기존 윈도 노트북 대비 성능이 3배 더 뛰어나다고 소개했다. 스튜디오 품질급의 마이크를 탑재했고 내장 카메라 화질도 개선했다. USB 4와 썬더볼트 4를 지원하는 2개의 USB-C 포트도 갖추고 있다. 맥북 프로 13인치의 가격은 169만원부터다.

애플의 소형 데스크탑 컴퓨터인 새로운 맥 미니도 공개됐다. 디자인은 전작과 동일하지만 칩셋을 M1으로 바꿔 성능이 대폭 개선됐다. 이전 맥 미니보다 3배 빠른 CPU 성능과 6배 향상된 GPU를 제공한다. 애플은 "일반 PC데스크탑보다 5배 더 빠르다"고 소개했다. 가격은 89만원부터다.

