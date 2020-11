음모론 신봉자가 지휘하는 美 국방부‥장관이어 차관보대행 사임

'오바마는 테러 지도자' 주장 간부가 업무 관장 나서

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 마크 에스퍼 국방부 장관을 해임한 후 또다른 고위 당국자가 사임하는 등 국방부의 혼란이 이어지고 있다.

폴리티코는 10일(현지시간) 제임스 앤더슨 국방부 정책담당 차관 직무대행이 이날 사임했다고 보도했다.

앤더스 차관대행의 사임 소식은 전날 트럼프 대통령이 에스퍼 장관을 트윗으로 경질한지 하루 만에 전해졌다. 폴리티코는 백악관이 앤더슨 대행에 대해 사임을 요구할 것으로 알려져 왔다고 전했다.

앤더슨 대행은 2018년부터 국방부에서 근무해왔다. 올해 초 존 루드 정책담당 차관이 해임된 이후 대행을 맡아왔다.

엔더슨 대행의 사임으로 인한 빈 자리는 앤서니 타타 차관보가 맡게됐다. 폴리티코는 국방부가 타타 차관보가 업무를 이미 시작했음을 인정했다고 전했다. 타타 차관보는 음모론 신봉자로 버락 오바마 전 대통령을 무슬림이자 '테러 지도자'라고 주장하며 파장을 불러왔던 인물이다.

타타 차관보는 당초 트럼프 대통령에 의해 국방부 정책차관으로 지명됐지만 인사청문회 통과가 어려워 보이자 청문회가 필요없는 차관보에 임명됐다.

