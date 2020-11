서산마애삼존불, 유네스코 세계문화유산 등재 추진

어제 학술 세미나…내년부터 문화·예술적 가치 등 논리 개발

인근 태안마애삼존불, 예산 사면석불 등과 묶는 방안도 검토

‘백제의 미소’로 불리는 충남 서산마애삼존불(국보 제84호)의 유네스코 세계문화유산 등재가 추진된다.

서산시는 서산마애삼존불의 세계문화유산 등재를 위한 첫 사업으로 지난 10일 서산문화회관에서 학술 세미나를 진행했다. 이왕기 이코모스한국위원회 위원장이 세계유산 등재 전략을 발표하고, 박경은 국립중앙박물관 학예연구사와 김지호 국립부여박물관 학예연구사 등이 백제 불교 공예품으로서의 중요성을 역설했다.

서산시는 서산마애삼존불을 고대 중국과 한국, 일본 사이에 이뤄진 불교문화 교류의 결정적 증거로 보고 있다. 한국 고대미술의 걸작품으로 평가되는 만큼 세계문화유산 등재 가능성이 충분하다고 판단한다. 내년부터 역사성과 문화·예술적 가치 등에 대한 정교한 논리를 개발하기 위한 연구용역을 추진할 방침이다.

서산시 운산면 용현리에 있는 서산마애삼존불은 화강암에 조각한 불상이다. 백제 말기에 제작됐다고 추정된다. 본존 여래입상을 중심으로 왼쪽에 반가 사유형(半跏思惟形)의 보살 좌상, 오른쪽에 보살 입상이 안치돼 있다. 본존 여래입상은 빛에 따라서 부처님의 표정이 달라진다. 햇볕이 들지 않을 때는 근엄하지만, 햇볕이 비추면 환한 웃음을 보인다. 이 때문에 ‘백제의 미소’ 또는 ‘신비의 미소’로 일컬어진다.

서산시는 세계문화유산 등재 가능성을 높이기 위해 인근 태안마애삼존불(국보 제307호), 예산 사면석불(보물 제794호) 등과 묶어 등재하는 방안도 검토하고 있다. 충청남도는 물론 태안군, 예산군과 긴밀히 협력할 계획이다. 맹정호 서산시장은 “서산마애삼존불은 역사·문화적 가치가 매우 큰 문화유산”이라며 “등재 사업이 성공할 수 있도록 갖은 노력을 기울이겠다”고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr