한국서 60년 사목한 황 프란치스코 신부 선종

한국에서 60년간 가톨릭 신자들을 지도한 황 프란치스코 신부가 9일 선종했다. 향년 89세.

1930년 호주 멜버른에서 태어난 고인은 1948년 성골롬반외방선교회에 입회해 1955년 호주에서 사제 서품을 받았다. 이듬해 한국으로 건너와 춘천교구 강릉 임당동 보좌신부로 사목(司牧) 활동을 시작했다. 그는 1959년부터 1963년까지 원주교구(당시 춘천교구) 정선 주임신부로 있으며 본당을 설립했다. 전쟁으로 가난하게 살던 한국인들을 도우며 이웃으로 지냈다.

고인은 1980년부터 4년간 호주로 파견돼 신학원 지도 신부로 활동하며 시드니에서 한인 사목을 했다. 1985년 한국으로 다시 파견돼 서울 관악구 신림10동 ‘사랑의 집’에서 노동 사목에 들어갔으나 심장이 좋지 않아 활동을 중단했다. 그 뒤 제주교구 김창렬 주교의 요청으로 제주에서 본당 사목을 하며 서귀포·모슬포 주임신부 등을 지냈다.

2009년 은퇴한 뒤로는 제주 골롬반하우스에서 매니저로 일하며 필리핀 이주민 사목 등으로 선교를 이어갔다. 빈소는 제주 중앙 주교좌성당이다. 11일 오전 10시 장례미사가 있을 예정이다.

