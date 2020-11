이번 주말, 비대면으로 즐기는 '서울 걷자 페스티벌'

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 시민들의 몸과 마음을 치유하고 힘과 용기를 주는 '2020 서울 걷자 페스티벌'을 오는 14~15일 비대면 걷기 행사로 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 언택트(untact) 형식의 걷기 방식으로 진행되며, 공간적으로는 서로 멀리 떨어져있지만 실시간으로 축제를 즐기는 글과 사진을 공유하고 소통하며 온라인상에서 함께 걷기가 가능하다. 참가자들은 스마트폰에 '워크온' 애플리케이션만 설치하면 간편하게 참여할 수 있으며, 집 앞에서도 안전하게 걷고 즐길 수 있다. 자세한 내용은 페스티벌 홈페이지에서 확인할 수 있다.

시는 새로운 방식의 이번 서울 걷자 페스티벌을 통해 '걷고 싶은, 걷기 좋은 도시, 서울'의 대표 걷기 축제를 시민과 함께 만든다는 계획이다. 또 '따뜻한 이웃사랑 프로젝트'로 전체 참가자가 화합해 발걸음 1000만보 달성 시 마스크를 나누는 행사도 진행한다. 참가자들이 보행의 즐거움을 느끼고 공감할 수 있도록 행사 전부터 종료 후까지 다양한 프로그램 이벤트를 통해 걷기 미션을 완료한 참가자들에게는 경품도 증정한다.

서울시는 또 '나의 걸음이 안전한 서울거리'라는 주제로 16일까지 '2020 걷는도시 안전문화 축제'를 온·오프라인으로 진행한다.

공식 홈페이지를 통해 다양한 기획 영상과 이벤트 행사를 즐길 수 있으며, 덕수궁 돌담길엔 포토존이 마련돼 시민들이 직접 현장에도 참여할 수 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr