"5~8월 서울시민 생활환경 기온, 기상관측소 보다 1.8℃ 높아"

서울연구원, 850개 '도시데이터 센서'로 분석한 서울기온 발표

최고기온은 6월22일 종로 창신동 섭씨 38.5도 … 기상청보다 4도 높아

[아시아경제 조인경 기자] 서울시민들이 실제 생활하는 건물이나 도로에서 측정한 기온이 기상청에서 발표하는 기온보다 높은 것으로 나타났다. 한여름 기온은 무려 4도 가량 차이가 났다.

서울연구원은 서울에 설치된 850개 도시데이터 센서 '에스닷(S·DoT)'을 이용해 기온 특성을 분석한 결과를 담은 '데이터 인사이트 리포트 제2호'를 11일 공개했다.

서울 도시데이터 센서는 CCTV 지주, 주민자치센터 등 시민들의 생활환경과 유사한 환경에서 미세먼지와 온도, 습도, 조도, 자외선, 소음, 진동, 풍향, 풍속, 유동인구 등 10개 항목을 측정하고 있다. 또 서울시내 국가기상관측 지점(ASOS, AWS)이 28개인 반면 S·DoT는 850개나 설치돼 있어 같은 서울 안에서도 지역 간 기온 차이를 좀 더 세밀하게 비교가 가능하다.

연구원이 올 5~8월 일평균 기온을 비교한 결과, 시민들의 생활환경 기온은 섭씨 24.9도로 서울 기상관측소의 기온(23.1도)보다 약 1.8도 더 높은 것으로 나타났다. 표준화된 환경에서 측정하는 기상청과 달리 S·DoT는 가로에 설치돼 인접 건물, 도로, 에어컨 등 도시 환경의 영향을 받기 때문이다.

S·DoT 기준 5월 한달 서울에서 가장 기온이 높은 곳은 종로 일대로 약 21도였으며, 같은 기간 기상청 자동기상관측시스템(AWS)에서 측정된 기온(18.2도)보다 약 1.9도 높게 나타났다. 또 종로구 외에도 광진구, 중랑구 일대와 구로·가산 디지털단지, 관악구 신사동·신림동, 도봉로, 창동, 연남동, 올림픽로, 천호동, 성수동, 노량진 일대의 기온이 높았다.

반면 관악산 일대의 기온이 가장 낮았고, 북한산 주변과 강서구의 기온도 다른 지역보다 낮았다.

S·DoT을 이용해 5월 서울의 24시간 기온 분포의 변화를 살펴보면, 하루 동안 상대적으로 더운 지역은 종로에서 중랑·광진·송파 일대까지 확산된 후 다시 종로 일대로 축소되는 패턴을 보였다. 이는 지역 간 환경의 차이에 따라 일출 이후 기온 상승과 일몰 후 기온 하락의 속도가 다르기 때문으로 분석됐다.

또 오전(7~12시)까지 지역 간 기온 차이는 크지 않으나 오후 1시부터는 종로 일대와 타 지역 간의 기온 차이가 벌어지기 시작하고, 오후 3시부터는 중랑·광진·송파 지역의 기온이 상승하기 시작했다. 이들 지역은 일몰 이후 다른 지역에 비해 기온의 하락 속도가 느려 야간에 다른 지역과 기온 차이가 더욱 크게 나타났다.

6~8월 중 일 최고 기온이 가장 높았던 6월22일 종로구 창신동 일대는 서울 기상관측소보다 무려 4도 높은 38.5도를 기록했다.

8월에 기온이 높았던 8월18일을 보면, 오후 4시 무렵 기온이 하락하면서부터 지역 유형 간 기온이 내려가는 속도에 차이가 있어 산지공간의 기온이 가장 빠르게 내려가고 이어 개방공간, 주거공간, 상업공간의 순이었다. 건물이 많은 주거와 상업공간에서는 산지와 개방공간에 비해 기온이 내려가는 속도가 느려 이 지역에서는 야간 기온이 높았다.

연구원은 "S·DoT은 시 전역에 설치돼 있어 기온을 포함한 환경정보의 분포와 특성을 상세한 지역 단위로 분석할 수 있는 장점이 있다"며 "향후 서울시 도시관리에 유용한 빅데이터가 될 수 있을 것"이라고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr