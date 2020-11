전남도의회 안전건설 소방위원회, 행감 현지 조사…시공 실태 점검

‘광양 중군~진상 간 국지도, 진월~광영 간 지방도 현장 점검’

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도의회 안전건설 소방위원회는 지난 9일 행정사무 감사 현지 조사 3일 차 일정으로 광양 중군~진상 간 국지도와 진월~광영 간 지방도 확포장공사 현장을 방문했다고 10일 밝혔다.

이날 현지 조사는 현장사무실에서 공사 추진상황에 대해 보고받은 후 질의응답 시간을 갖고 현장으로 이동해 시공실태를 점검하는 순으로 진행됐다.

이 자리에서 위원들은 “중군~진상 국지도의 경우 기존 노선과 거의 중복되는 선형에 아쉬움이 있다”며 “향후 추진되는 국지도 사업은 도로 폭과 선형 등 우리도의 의견을 적극 개진해 반영될 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

이어 “진월~광영 간 지방도는 2011년 착공 이후 10여 년이 넘게 진행된 공사가 진행되고 있다”며 “공사 기간이 늘어날수록 시공품질이 저하될 수밖에 없기에 공기를 단축할 방안을 지속해서 마련해야 한다”고 지적했다.

또 “섬진강변을 따라 조성되는 도로가 개통되면, 관광도로로서 역할을 하게 되어 교통량이 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 기존 평면 교차로 회전교차로로 설계변경 하는 방안 등을 검토해야 한다”고 강조했다.

한편, 안전건설 소방위원회는 지난 3일 장흥 소방본부 청사 신축 현지 조사를 시작으로 영광 한빛원전, 나주 덕산천 하천재해 예방사업 현장, 광양 중군~진상 국지도, 진월~광영 지방도 현장을 방문했으며, 10일 순천소방서와 구례119안전센터를 끝으로 4일간의 현지 조사를 마무리한다.

