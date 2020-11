[종합]"아내·자식들 먼저 숨지게 한 뒤…" 익산 일가족 사망사건, 생존한 아빠의 자백

"채무 등 경제적 어려움…극단선택 하려 했다"

[아시아경제 김봉주 기자] 전북 익산 가족 사망사건의 유일한 생존자인 아빠가 자신의 범행을 자백했다.

10일 익산경찰서에 따르면, 익산 일가족 사망사건의 생존자 A(43)씨가 아내와 자녀 2명을 살해했다고 자백했다.

A씨는 지난 6일 익산시 모현동의 한 아파트에서 중학생 아들(14), 초등학생 딸(9), 아내(43)를 숨지게 한 혐의(살인)를 받는다. 이날 낮 5시33분께 A씨의 아내와 아들, 딸이 숨진 채 발견됐다.

경찰은 'A씨 가족이 극단적 선택을 한 것 같다'는 친척 신고로 현장에 출동해 닫힌 현관문을 강제로 열어 시신을 발견했다.

집 안에서는 이들 가족 중 1명이 쓴 것으로 추정되는 유서가 발견됐다. 유서에는 경제적 어려움을 토로하는 내용이 담겨 있었다.

또 현장에서는 흉기도 함께 발견됐다.

중상을 입었지만 홀로 살아남은 A씨는 119에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료받았다.

국립과학수사연구원의 소견에 따르면 A씨의 아내는 목 부위 자상으로 인한 과다출혈 쇼크, A씨의 자녀 2명은 경부압박(목졸림)에 의한 질식으로 각각 사망한 것으로 추정된다.

A씨는 병원으로 이송된 이후 상태가 호전되자 이날 경찰 조사를 받았다.

경찰에 따르면, A씨는 "채무 등으로 경제적 어려움을 겪다가 아내와 함께 극단적인 선택을 하기로 했다"면서 "아이와 아내를 먼저 숨지게 한 뒤 극단적 선택을 하려고 했다"고 진술했다.

경찰은 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr