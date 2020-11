[2020사랑받는공공기관대상]중소기업 기술혁신 집중지원

중소벤처기업부장관상 - 중소기업기술정보진흥원

[아시아경제 김종화 기자]'2020 사랑받는 공공기관 대상'에서 중소벤처기업부 장관상을 받은 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 우리나라 중소벤처기업의 혁신 성장을 지원하는 공공기관이다. 우리 경제의 중심 축인 중소벤처기업을 대상으로 기술혁신을 위한 연구개발(R&D) 지원, 스마트공장의 보급확산 및 고도화를 집중 지원한다.

올해 기술혁신(R&D)에 약 1만1000개(신규지원 6700개, 계속지원 4300개) 기업에 1조 2000억원, 스마트공장을 비롯한 정보화에는 약 6400개 기업에 4600억원을 지원하고 있다.

중소기업기술정보진흥원의 R&D 지원을 받은 중소벤처기업이 코스닥 상장 기업의 51.4%(675개)에 달할 정도로 R&D 지원은 강소기업으로 성장하는 토대가 되고 있다.

특히, 지난 7월 보건복지부에서 발표한 '코로나19 관련 체외진단기기 제조 및 수출기업' 66개사(82개 제품) 중 52개사(65개 제품), 약 80%가 중소기업기술정보진흥원의 R&D 지원 자금을 통해 기술력을 키운 기업이다. 사실상 중소기업기술정보진흥원이 'K-방역'을 선도하는 중추적인 역할을 수행했다.

지난 8월에는 코로나19로 취업에 어려움을 겪고 있는 청년들을 위해 '기술인재 온라인 채용관'을 오픈해 우수한 중소벤처기업의 채용정보를 제공하는 등 일자리 창출에도 기여하고 있다. 중소벤처기업과 소상공인을 위해 개별 웹사이트에서 서비스하던 63개 지원사업의 신청과 8종의 증명·확인서 발급 서비스를 한 곳에서 처리하는 '중소벤처24' 서비스도 제공한다.

