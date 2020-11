호주, 中·日 등 코로나19 저위험국가 입국 허용 검토

미국 및 유럽발 입국은 엄격 통제

[아시아경제 권재희 기자] 호주 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 저위험국가 관광객 입국을 허용하는 방안을 추진 중이다.

10일 주요외신에 따르면 스콧 모리슨 호주 총리는 이날 중국을 포함해 대만, 일본 등 아시아 일부 국가들에게 국경을 개방하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

모리슨 총리는 "미국과 유럽발 입국은 제한할 것"이라며 "코로나19 저위험국가들에 대한 적절한 검역 조치 등 대처 방안을 모색하고 있다"고 말했다.

호주 정부는 코로나19 확산 차단을 위해 지난 3월부터 국제 출입국을 엄격하게 통제하고 있다.

국익 및 인도적 사유 등을 포함한 예외적인 경우가 인정되지 않으면 외국인의 입국과 호주인의 출국을 허용하지 않는다.

그러나 국경 봉쇄로 해외 관광객이 뚝 끊기면서 호주 국내총생산(GDP)의 3.1%를 차지하는 관광산업이 고사 위기에 놓이자 경제적 손실도 급증했다.

호주여행교통포럼(TTF)에 따르면 호주 관광산업은 월 평균 39억 호주달러(약 3조2000억원)에 달하는 손실을 보고 있는 것으로 나타났다.

이에 따라 호주에서는 무기한 국경 봉쇄가 아니라 방역 결과가 우수한 국가를 중심으로 입국 제한을 선별적으로 완화해야 한다는 목소리가 나왔다.

