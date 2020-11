포스코에너지, 국내 최초 천연가스 반출입 시장 열었다

국내 LNG 직도입사 최초로 '천연가스 반출입업자' 지위 획득

광양 LNG터미널 내 보세구역을 활용한 '천연가스 반출입사업' 선도

동북아 중심에 위치한 광양 LNG터미널의 지리적 장점으로 사업 확대 기대

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코에너지가 국내 최초 천연가스(LNG) 반출입사업자로 나선다. LNG 터미널 연계 사업을 통해 종합 에너지 기업으로 발돋움한다는 전략이다.

포스코에너지는 11일 전남 광양시에 위치한 광양 LNG터미널에서 'LNG 반출입 사업개시 기념식'을 가졌다.

포스코에너지는 지난 9월 산업통상자원부로부터 국내 최초로 'LNG 반출입업자' 지위를 취득한 후 'LNG 반출입사업'을 본격 추진했다. LNG 반출입업은 LNG터미널을 보유하고 있는 사업자가 보세구역으로 지정된 LNG탱크를 활용해 LNG를 반입해 보세탱크에 저장한 후, LNG 구매자들에게 LNG 공급 서비스를 제공하는 사업이다.

포스코에너지의 LNG터미널 사업은 최정우 회장 취임 100일을 맞아 2018년 11월 발표한 '100대 개혁과제' 중 하나다. 그룹의 LNG 사업재편의 일환으로 2019년 9월 포스코로부터 광양 LNG터미널을 인수하며 시작됐다.

이번 'LNG 반출입사업'은 LNG터미널 연계 사업으로, LNG 저장·수송(Mid)부터 사용(to Down Stream) 분야까지 새로운 시장을 선도할 것으로 기대하고 있다. 광양 LNG터미널은 일본, 중국 등 동북아 물류 중심이라는 지리적 이점을 갖고 있어 주변국의 LNG 수요증가에 적극적 대응이 가능하다.

이밖에 LNG터미널 인프라를 활용한 터미널 연계사업 확대를 꾸준히 추진해 지난 8월에는 도시가스사업법 개정 시행에 맞춰 민간기업 1호로 '선박용 천연가스' 자격을 부여 받고 LNG 선박 시운전 사업을 추진하고 있다.

정기섭 포스코에너지 사장은 "포스코그룹의 에너지사업 재편으로 광양 LNG터미널을 포스코로부터 이관받아 터미널의 안정적인 운영과 더불어 지속적인 터미널 연계사업 발굴로 사업성을 키워왔다"며 "보세구역을 활용한 국내 최초 천연가스 반출입 사업 개시로 동북아 LNG 허브 터미널로 도약할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편 포스코에너지는 현재 73만㎘의 광양 LNG터미널 1~5탱크를 운영하고 있으며, 향후 20만㎘ 규모의 6탱크를 추가 증설해 가스사업 경쟁력을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

