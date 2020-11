'軍차량' 미세먼지 발생량 95% 잡았다

군 차량 미세먼지 저감 실증연구

중간점검 결과 미세먼지 95% 감소

[아시아경제 황준호 기자] 정부가 공군 부대의 군용 차량 50대를 대상으로 플라즈마 기술을 활용한 미세먼지 저감장치 실증 사업을 진행해 미세먼지 발생량을 95% 줄였다고 11일 밝혔다.

과학기술정보통신부와 국방부는 지난 3월부터 수도권과 광역시에 위치한 공군 부대의 공군 군용 장비(4개 부대 차량 50대)를 대상으로 미세먼지 저감장치 실증사업에 착수해 자체 중간점검을 한 결과에 대해 이같이 설명했다.

정부는 지난해부터 첨단 플라즈마 기술을 활용한 미세먼지 저감장치 실증연구를 진행하고 있다. 군차량·건설기계·중장비 등 특수환경에서 주로 주행하면서 미세먼지를 발생시키는 이동체인 비도로 이동 오염원의 배출을 저감하기 위한 연구다.

정부는 앞으로 다른 군의 차량이나 건설기계 등으로 적용 대상을 확대해 실증연구 성과를 확산하겠다고 밝혔다.

