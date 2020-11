한화이글스 신임 대표에 박찬혁 한화생명 e스포츠단장 내정

[아시아경제 김흥순 기자] 프로야구 한화이글스는 신임 대표에 박찬혁 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 1,790 전일대비 175 등락률 +10.84% 거래량 33,419,005 전일가 1,615 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 한화생명, 생명보험 테마 상승세에 10.84% ↑한화생명, 암 예방부터 진단, 치료까지 '뉴스페셜암보험' 출시한화생명, 충전·보철치료 보장 한도 없앤 '스마일치아보험' close e스포츠단장 겸 브랜드전략담당을 내정했다고 10일 발표했다.

박 신임 대표 내정자는 스포츠 마케팅을 전공한 브랜드·마케팅 전문가다. 앞서 한화이글스 마케팅팀장을 역임해 한화이글스의 주요 현안과 스포츠 현장에 대한 이해도가 높다. 2018년부터는 한화생명 e스포츠단장과 브랜드전략담당을 맡아 창단 초기 스포츠단을 안정적으로 이끈 경험도 있다.

한화이글스는 "박 신임 대표 내정을 계기로 팬들의 기대에 부응할 수 있도록 팀 리빌딩에 박차를 가할 예정"이라고 말했다. 또 박 대표 내정자가 브랜드·마케팅 전문가로서 다양하고 효과적인 방법으로 팬들과 소통하는 것은 물론 팀 리빌딩과 구단 운영을 혁신해줄 것으로 기대하고 있다.

박 신임 대표 내정자는 한화이글스 주주총회와 이사회를 거쳐 선임이 확정될 예정이다.

◇ 박찬혁 한화이글스 신임 대표 내정자 프로필

◆학력

대일외고-고려대 체육교육과-고려대 스포츠마케팅 석·박사

◆주요경력

-2005년 3월~2006년 4월 오하이오주립대 연구원

-2006년 5월~2010년 9월 제일기획

-2010년 12월~2011년 2월 IB스포츠

-2011년 3월~2014년 12월 한화그룹 커뮤니케이션팀

-2014년 12월~2017년 12월 한화이글스 마케팅팀장

-2018년 1월~2018년 6월 한화생명 Creative팀장

-2018년 7월~ 한화생명 브랜드전략담당 겸 한화생명 e스포츠단장

