"이렇게 힘든 적은 난생처음" 추위에 코로나까지…노점상인 '한숨'

코로나·겨울 추위…노점상인들 '이중고'

종로 일대 상인들 "추워도 괜찮아…손님 늘었으면"

[아시아경제 한승곤·강주희·김영은 기자] "이렇게 힘든 적이 없어요", "추워도 괜찮으니 손님이라도 많았으면…."

길거리 음식의 계절인 겨울이 시작됐지만, 노점상을 운영하는 상인들의 시름은 날로 깊어지고 있다. 경기 불황으로 소비심리가 위축된 데다, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 길거리 음식을 꺼리는 손님들이 많아진 탓이다.

서울 종로구 일대에서 노점상을 운영하는 상인들은 하나같이 "요즘처럼 힘든 시기는 겪어본 적이 없다"며 한탄을 쏟아냈다.

낙원상가 앞에서 14년 동안 붕어빵 장사를 하고 있다고 밝힌 김 모(61) 씨는 "코로나 터지고 나선 매출이 거의 반 이상은 줄었다"며 "노점상이야 항상 안 힘들 때가 없지만 요즘은 정말 힘들다"고 토로했다.

김 씨는 이어 "그런데 요즘은 먹거리가 많이 생겨서 겨울이어도 붕어빵을 찾는 손님이 많이 줄었다"며 "추워도 괜찮고 다른 건 아무것도 바라는 것도 없다. 그저 손님이 많아 장사만 잘됐으면 좋겠다"고 털어놨다.

10일 오전 11시께 종로 거리에는 많은 사람이 오가고 있음에도 노점상으로 향하는 손님은 찾기 어려웠다. 상인들은 원래도 경기가 안 좋긴 했지만, 코로나19 발생 이후로는 손님 찾기가 더더욱 '하늘의 별 따기'라고 털어놨다.

26년째 분식을 판매하고 있다고 밝힌 권 모(74) 씨는 "이런 길거리 노점에는 코로나 때문에 더 손님이 없다. 지나가다가 즉석에서 먹고 가는 게 길거리 음식인데 사람들이 마스크를 벗기 싫어하니까 정말 안 팔린다"며 한숨을 내쉬었다. 이어 "나라에서 누가 도와준다는 사람도 없고, 매출이 5분의 1 이상으로 줄어서 더 이상 아무런 기대도 없다"고 한탄했다.

7년째 계란빵을 팔고 있다고 밝힌 안 모(51) 씨도 "아무래도 계절 장사 보니 10월 말부터 4월 초까지 매출을 확 올려야 하는데 요즘은 매출이 80% 이상 떨어져서 걱정"이라며 "날씨가 추워지면 몸은 힘들긴 하지만 그나마 추워야 매출이 조금이라도 오른다"고 설명했다.

그런가 하면, 인사동 일대에서 닭꼬치, 다코야키 등을 팔던 노점상들은 대부분 문을 닫은 상태였다. 사회적 거리두기가 1단계로 완화했지만, 거리의 상점들은 여전히 활기를 온전히 되찾지 못한 모습이었다. 인근 건물에 입점해 있는 가게들은 거의 문을 열었으나 손님이 있는 가게는 많지 않았다.

종로의 한 영화관 근처에서 노점상을 운영하는 상인들은 코로나19 여파로 영화 개봉이 줄면서 덩달아 노점상 매출까지 타격을 입게 됐다고 토로했다.

25년 넘게 군밤 장사를 해왔다고 밝힌 이 모 (65)씨는 "여기는 딱 영화관이 앞에 있는데 요즘은 영화도 상영을 안 하니까 손님이 아예 없다. 이렇게 장사가 안되고 어려운 적은 처음"이라며 "생활이 아예 안되는 상황이다. 당장 굶어 죽는다고 해도 이상하지 않다"고 한탄했다.

30년 넘게 호두과자를 팔며 생계를 유지해 왔다는 70대 상인 김 모 씨도 "옆 가게 상인이랑도 서로 '다 늙어서 끼니 걱정하긴 처음'이라며 매일 신세 한탄을 한다"며 "예전엔 날씨가 아무리 추워도 장사가 잘되니까 계속해서 기계를 켜고 호두과자를 만들면 그래도 몸이 녹았는데, 이젠 장사가 안돼서 불 켤 일도 적어 더 춥다"고 말했다.

한 조사에 따르면 거리두기가 1단계로 완화했음에도 시민들은 여전히 국내 경제 상황에 대해 비관적인 인식을 갖고 있는 것으로 나타났다.

한국은행이 지난달 28일 발표한 소비자동향조사 결과를 보면, 소비자심리지수(CCSI)는 수도권 사회적 거리두기가 2.5단계로 강화됐던 지난 8월 88.2에서 9월 79.4로 내렸다가 10월 들어 91.6으로 크게 반등했다. 이는 거리두기 1단계 완화로 경기·가계 재정 상황에 대한 인식이 개선된 데 따른 것으로 분석된다.

그러나 경제 상황을 낙관하는 것으로 볼 수 있는 기준치인 100에는 여전히 미치지 못하는 수준이다. 코로나19가 국내에서 본격적으로 확산하기 전인 지난 2월 CCSI는 96.9를 보였다.

상인들은 경기 악화, 코로나19 여파 등으로 인한 경제적 손실에 대해 정부의 지원과 현실성 있는 정책이 필요하다고 입을 모았다.

김씨는 "장사가 끝난 밤에는 점포를 정리하고 보관소에 점포를 옮겨놔야 하는데 지금은 그 비용도 만만치 않다"라며"나라에서 그 비용이라도 지원해주면 조금이라도 압박감이 덜할 것 같다"고 털어놨다.

김 씨는 "코로나 때문에 노점상에게도 명부를 작성하라고 하는데 2000원~3000원짜리 먹으려고 누가 그걸 작성하겠나. 아무도 안 사 먹는다"며 "하루종일 사람도 안 오는데, 겨우 온 손님에게 명부를 작성하라고 하면 그냥 간다. 나라에서 어떤 정책을 시행할 거면 정말 우리가 사는 현실을 좀 알고 고려해줬으면 좋겠다"고 호소했다.

