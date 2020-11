한온시스템 "2025년 매출 10조원·친환경차 비중 40% 목표"

한온시스템 10일 온라인 버추얼 인베스터 데이

[아시아경제 우수연 기자]한온시스템이 친환경 미래차 제품 라인업에 대한 투자와 판로 확대를 통해 2025년까지 연간 매출 규모 10조원, 친환경차 비중 40%를 달성하겠다는 목표를 세웠다.

10일 한온시스템은 온라인을 통해 '버추얼 인베스터 데이(Virtual Investor Day)'를 열고 자동차 열 에너지 관리 분야 사업 혁신을 위한 중장기 전략을 발표했다. 한온시스템은 중장기 목표 달성을 위한 방안으로 ▲친환경차 핵심 제품 라인업의 선도적 시장 지위 확립 ▲미래차 연구 개발 강화를 통한 기술 리더십 확보 ▲주요 거점별 환경 규제 대응과 미래차 부품 생산 능력 강화 등을 제시했다.

한온시스템의 전문 분야인 자동차 열 관리 솔루션은 전기차 등 미래차의 주행거리에 직접적인 영향을 미치는 데다 기존 내연 자동차와는 새로운 구동 방식이 필요한 제품들이 다수 포함돼 고부가가치 산업으로 꼽힌다.

한온시스템, 2015년 매출 10조원·영업이익 1.4조원 목표

최근 한온시스템은 현대차의 E-GMP, 폭스바겐 MEB 등 주요 전기차 전용 플랫폼 수주에 성공해 부품 양산을 진행중이며 그밖에도 다수의 글로벌 완성차 업체에 미래차 부품 공급을 준비하고 있다. 기술 역량을 바탕으로 한온시스템은 지난해 매출의 15% 수준인 친환경차 비중을 2025년까지 40%로 높이고 매출액 10조원 세전·이자지급전이익 (EBITDA) 1조4000억원 달성을 목표로 삼았다.

한온시스템은 2000년대 초반부터 친환경차 연구개발을 시작해 세계 최초로 전장 폐열을 활용한 전기차용 고효율 히트펌프 시스템을 상용화했다. 최근에는 초고전압?대용량 전동컴프레서의 양산에 성공하는 등 친환경차 부품 분야에서 선도적인 기술력을 확보하고 잇다.

유럽 환경 규제에 대응해 친환경 냉매인 R744(이산화탄소)를 사용한 전동 컴프레서와 히트펌프 시스템을 주요 완성차 업체에 공급 중이며, 고객사 니즈에 부합하는 가스인젝션 및 R290(프로판) 냉매 활용 제품도 개발 프로젝트를 진행 중이다. 한온시스템은 전동 컴프레서 생산 분야에서 전세계 시장 점유율 1위를 기록하고 있으며, 생산량을 100만대에서 2025년 440만대까지 늘리고 고효율 히트펌프 시스템 등 친환경차 핵심 전장부품 생산을 확대하겠다는 전략이다.

최근 5년간 R&D 1.6조원 투자…글로벌 생산 능력 확대

기술 고도화를 위한 연구개발(R&D) 대규모 투자도 진행한다. 한온시스템은 한앤컴퍼니 인수 이후 2015년부터 2019년까지 5년간 1조3740억원, 올해 3분기까지 2460여억원을 연구개발비로 투입했다. 이는 매출의 약 5% 수준이다. 지난해에는 마그나 유압제어 사업부문을 인수하면서 6개의 R&D 사이트가 추가돼 전장부품에 대한 기술 고도화를 실현시켰다. 2017년 40% 수준이던 친환경차 연구 인력을 지난해 56%까지 늘렸으며 올해는 60% 이상이 목표다.

친환경차 수요가 늘어남에 따라 한온시스템은 글로벌 주요거점에 생산 능력을 확충할 계획이다. 2025년까지 포르투갈의 파멜라 공장, 중국 다롄 공장의 전동컴프레서 생산 라인 증설을 통해 각각 2.6배, 3.7배의 생산 확대 계획을 밝혔으며, 브러시리스 모터 (BLDC) 기반 전동 쿨링 팬, 전동식 냉매 밸브, 배터리 쿨러 등의 친환경 핵심 라인업의 생산 능력 강화 전략도 언급했다.

한편, 한온시스템의 올해 3분기 매출은 1조9014억원, 영업이익은 1196억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 2.2%, 11.8% 증가했다.

