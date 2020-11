소줏고리 현대화 성공.. 명품 증류주 만든다

[아시아경제 황준호 기자] 우리나라 연구진이 전통 소줏고리를 현대화 하는 데 성공했다. 영국의 스카치 위스키, 프랑스의 꼬냑, 미국의 버번, 중국의 백주, 일본의 오츠루이쇼츄 등과 같이, 우리나라에서도 명품 증류주를 생산해 세계 시장을 공략할 길이 열릴 것으로 예상된다.

한국식품연구원의 전통식품연구단 소속 김태완 박사의 연구팀은 한국세라믹기술원과 융합연구를 통해 전통 소줏고리를 현대화한 한국형 증류기를 개발했다고 10일 밝혔다.

전통 소줏고리는 대한민국 증류주 역사에 있어 최초의 증류기로, 정형화된 세계 유일의 비금속재(흙 재질) 술 증류장치다.

연구팀은 전통 소줏고리의 증류 방식을 재해석해 열소비, 냉각 열교환 효율화 방안을 확립했다. 이어 흙 소재 증류기인 소줏고리의 특성을 강화하고 열효율을 극대화한 한국형 증류기를 개발했다. 이 소줏고리는 기존 대비 열효율은 13.6% 높으며 증류시간은 절반 수준으로 줄일 수 있다. 또 기존 전통 소줏고리와 달리, 가열부?기화부?냉각부?유출부를 분리해 열간섭도 최소 수준으로 축소했다.

이번 연구는 세계 명품 증류주 시장을 겨냥해 전통 양조 기술의 현대적 해석과 산업화를 목적으로 시작됐다. 식품연구원은 명품 증류주 개발과 이에 수반되는 균주, 증류, 숙성 관련 소·부·장 기술 개발은 주류산업과 연관산업에 큰 경제적 파급효과를 나타낼 것으로 기대했다.

