"1데이1팩, 잔여원두 폐기" 엔제리너스 아메리카노에 반했다…반미도 효자

[아시아경제 이선애 기자] "최고의 커피 맛을 내기 위해 하루 지난 원두는 전량 폐기합니다." 롯데GRS가 운영하는 커피 프랜차이즈 엔제리너스가 원두 품질 개선 효과를 톡톡히 보고 있다. 본연의 맛과 풍미에 집중한 원두를 새롭게 선보이고 더불어 원두의 신선함과 산미를 유지하기 위한 작업을 진행하면서 소비자들로부터 호응을 얻고 있다.

11일 롯데GRS에 따르면 엔제리너스는 지난 3월 원두 품질 개선에 돌입한 이후 최근까지 아메리카노류 판매율이 전년 대비 5% 증가한 것으로 집계됐다. 올해 들어 3월까지 아메리카노는 월평균 100만잔 팔렸고, 4월부터는 130만잔씩 팔리고 있다. 특히 8월 한달에는 지속적인 장마와 태풍, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 매장 영업이 불가했음에도 약 150만잔 판매되면서 업계 이목을 끌었다.

롯데GRS는 지속적으로 추진한 품질 개선 노력이 결실을 보고 있는 것으로 평가했다. 엔제리너스는 3월부터 판매용 원두의 신선함과 산미를 유지하기 위해 원두의 중량을 기존 2Kg에서 1Kg으로 변경했다. 더불어 유통기한 1일인 신선한 햇원두로 내린 커피를 제공하기 위한 ‘Fresh 캠페인’도 함께 운영중이다.

우선 매장 직원들은 앞치마에 오늘 내린 커피 ‘1Day, 1Pack’ 패치를 운영해 고객들에게 개선된 원두의 품질을 안내한다. 또 엔제리너스 모델로 배우 오정세를 발탁해 원두의 우수한 품질성에 대해 알리는 다양한 활동도 펼쳤다. 6월에도 ‘Fresh 캠페인’의 연속성으로 온·오프라인 및 배달 서비스 등 전 채널에 개선된 엔제리너스의 원두 품질에 대한 메시지를 고객에게 전달했다.

오프라인 상으로는 원두 1Kg 추출 시 70잔이 추출이 가능해 70번째 고객 대상 아메리카노 무료 증정 영수증 제공 이벤트와 온라인상 엔제리너스 제품 후기 이벤트 등 원두 품질 개선 노력을 알렸다.

엔제리너스 관계자는 “커피 맛 유지를 위해 1월부터 원두 규격 변경에 들어갔고 3월부터 잔여 원두는 맛 유지를 위해 폐기하는 마케팅 활동을 펼쳤다”면서 “판매량은 점점 증가하는 추세로 원두 품질 개선의 효과가 나타나고 있다”고 설명했다.

특히 1월에 선보인 싱글 오리진 커피 ‘콜롬비아 카우카’에 대한 반응이 좋다. 다른 원두를 섞지 않은 싱글 오리진 커피로 100% 국제공정무역 인증을 받았으며 베리향과 깨끗한 후미가 강점이다. 지난해 5월 커피 프랜차이즈 최초로 선보인 100% 국제공정무역 인증을 받은 ‘맥시코 산 크리스토발’에 이어 카우카를 선보이면서 공정무역 인증 커피 라인업도 강화됐다. 재배 농가에 정당한 가격을 지불하는 공정무역 인증 커피 라인업을 시도한 엔제리너스는 매장을 찾는 소비자들이 착한 소비를 할 수 있는 선택권을 보장했다는 평가를 받고 있다.

지난 4월에 선보인 베이커리 신제품 반미 샌드위치에 대한 반응도 고무적이다. 엔제리너스 반미는 1인 가구 및 싱글족 등 바쁜 현대 직장인들의 라이프 스타일에 맞춰 ‘간단히 든든한 한끼’를 제공하고 고객들이 매장·집·직장 등 장소에 구애받지 않는 ‘식사용 샌드위치’가 콘셉트다.

이에 엔제리너스는 베트남 대표 식사 메뉴인 반미를 한국인 입맛에 맞춰 국내산 쌀로 만들어 딱딱하지 않고 부드럽고 쫄깃한 식감의 21㎝ 바게트 빵에 신선한 야채와 고기류 등으로 채워 가성비·가심비 등 든든한 한끼를 즐길 수 있는 제품을 내놨다.

반미는 출시 한달 후 약 20만개 이상 판매를 기록, 9월말 기준 76만개 이상 누적 판매를 기록하고 있다. 특히 반미 샌드위치와 함꼐 커피를 즐길 수 있는 세트(Fresh Daily 세트) 메뉴를 선보여 커피와 식사를 한 공간에서 즐길 수 있는 ‘원스텝(One-Step)’ 커피 전문점으로의 변화를 추구하고 있다. 이에 반미 메뉴는 매장당 매출의 약 10%의 구성비를 차지하며 매출 효자 노릇을 톡톡히 하고 있다.

엔제리너스는 고객들의 높은 반응 통계치를 기반으로 지난 9월 반미 샌드위치를 활용한 디저트 제품 3종과 음료 2종을 출시해 반미 제품 라인업 확대를 통한 제품 강화에 나서고 있다. 반미 디저트 3종은 반미 샌드위치에 버금가는 크기와 비슷한 19㎝ 바게트 빵을 기본 원재료로 사용해 달콤한 연유로 구성한 ‘달콤연유’와 반미 속을 마늘 소스로 채운 ‘바삭갈릭’, 콘버터와 마요네즈로 채운 ‘듬뿍콘버터’ 3종으로 현재 약 3만개 이상 판매 추이를 보인다.

롯데GRS 관계자는 “엔제리너스는 원두 규격 변화와 ‘반미’를 활용한 신제품 출시 운영으로 커피와 샌드위치에 대한 맛과 우수한 품질을 고객에게 안내하고자 ‘Fresh 캠페인’ 운영 등 다양한 활동을 활발히 하고 있다” 며 “고객들이 엔제리너스 매장에서 즐겁게 머물 수 있도록 다양한 제품을 통한 메시지 전달에 꾸준한 노력을 할 계획이다”고 전했다

