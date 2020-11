[2020 사랑받는 공공기관 대상]가스공사, 수소경제 조기 활성화 기여

산업통상자원부장관상

[아시아경제 문채석 기자] 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 30,550 전일대비 250 등락률 -0.81% 거래량 606,345 전일가 30,800 2020.11.11 15:19 장중(20분지연) 관련기사 정치권 번진 檢 '월성 수사'…산업부·한수원·가스公 전방위 압박가스公, 'LNG 개별요금제' 본격화(종합)가스公, 한난과 'LNG 개별요금제 1호' 공급 계약 close 는 수소 충전소 완공 등을 통해 수소경제 조기 활성화와 친환경 에너지전환에 기여한 공로를 인정받아 '2020 사랑받는 공공기관 대상(大賞)'에서 산업통상자원부 장관상을 받았다.

가스공사는 수소경제를 활성화하기 위해 지난해 8월 국회, 올 8월 정부세종청사에 각각 수소 충전소를 완공했다. 올해 18개의 신규 수소 충전소를 완공할 계획이다.

지난 7월엔 정부로부터 수소유통전담기관으로 선정돼 대한민국의 수소경제를 이끌 수 있게 됐다. 수소 거래 플랫폼 구축, 수급계획 수립 등을 수행한다.

가스공사는 첨단 4차산업 기술을 업무 전반에 적용해 혁신 성장 동력을 창출했다. 정보통신기술이 적용된 스마트 가스계량기(AMI)를 개발했다. 원격검침, 가스누출 자동 감지를 할 수 있는 장치다. 지난해 12월 제주에 100대를 설치했다. 올해는 전국에 3만6500대를 설치할 계획이다.

조선해양산업의 미래 먹거리로 불리는 액화천연가스(LNG) 벙커링 사업에서 가시적인 성과를 냈다. 지난해부터 제주 지역에 LNG를 공급하는 선박 2척을 LNG벙커링 겸용선으로 운항하고 있다.

지난 9월엔 정부로부터 150억원 규모의 LNG벙커링 선박 건조지원 사업자로 선정됐다. 국가의 조선 산업을 활성화하고, 국내 항만 대기 환경 개선을 주도할 기회를 얻은 것이다.

일자리 창출에 앞장서기도 했다. 내부 일자리 특화분과를 24개에서 26개로 늘렸다. 국민참여 협의체 3개를 신설했다. 가스사업·지역일자리 네트워크를 130개 구축했다. 민간 기업과 함께 해외 LNG 벙커링 사업 플랫폼 구축 관련 일자리 148개를 만들어낼 것으로 기대된다.

