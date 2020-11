바이든 당선되자마자…EU "美제품에 보잉 보복관세, 협상도 가능"

[아시아경제 김은별 기자] 유럽연합(EU)은 9일(현지시간) 미국 항공기 제조사인 보잉에 대한 미국의 불법 지원과 관련, 40억달러(약 4조5000억원) 규모의 미국 제품과 서비스에 관세를 부과하는 계획을 계속 추진할 것이라고 밝혔다.

이날 AP통신 등에 따르면 EU 27개 회원국 통상장관들은 화상회의에서 이 같은 관세 부과를 승인하는 데 합의했다. 이번 결정은 이날 오후 관보에 발표되며, 관세는 10일 발효될 예정이다.

발디스 돔브로우스키스 EU 부집행위원장은 미국이 유럽 항공기 제조사 에어버스와 관련한 세계무역기구(WTO) 결정 이후 관세를 부과했다면서 "우리에게도 보잉과 관련한 WTO 결정이 있다. WTO는 우리가 관세를 부과할 수 있도록 허용했다"고 설명했다.

다만 그는 "양측이 서로 관세를 철회하자는 우리의 제안은 계속 테이블에 남아있다"라고 덧붙였다. 내년 1월 출범할 조 바이든 미국 행정부와 협상 여지를 내비친 것이다.

유럽과 미국은 에어버스와 보잉에 대한 보조금을 둘러싸고 분쟁을 빚어왔다. WTO는 지난해 에어버스가 유럽 당국으로부터 보조금을 받았다며 미국이 75억달러 규모의 유럽산 제품에 보복 관세를 부과할 수 있도록 했다. 이에 미국은 와인과 치즈, 올리브오일 등에 25%의 관세를 부과했다.

WTO는 지난달에는 보잉에 대한 미국의 지원을 국제 무역 규정 위반으로 간주한다면서, EU가 약 40억달러 규모의 미국 제품에 보복 관세를 부과할 수 있다고 결정했다.

