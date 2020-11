[포토]강서시장 하반기 소방종합훈련

유통인과 함께하는 소방종합훈련으로 화재 초기 대응능력 배양

[아시아경제 박종일 기자] 서울특별시농수산식품공사(사장 김경호)는 지난 5일 화재 발생 시 신속한 대응체계를 통한 유통인 안전과 재산보호를 위해 '2020년 강서시장 하반기 소방종합훈련'을 진행했다.

이날 훈련은 공사 · 강서소방서 · 유통인 합동으로 진행, ▲화재 발생 상황 신고 ▲자위소방대의 소방시설을 이용한 초기 대응훈련 ▲소방서의 신속한 출동 ▲화재진압차량과 소화전을 활용한 소방종합훈련을 실시, 소화기와 소화전을 직접 사용해보는 체험 훈련 위주로 진행했다.

마곡 119안전센터 이수영 센터장은 “화재현장은 초기진압이 가장 중요하므로 소화기, 소화전 사용 실습 등 지속적으로 소방훈련에 힘써달라”라고 전했다.

공사 임재근 시설관리팀장은 “화재 위험이 높은 겨울철을 맞이하여 그 어느 때보다도 화재예방에 특별히 경각심을 가져달라”고 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr