文대통령, '임대료 인하' 착한 건물주 칭찬…"함께 코로나 이겨내자"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 9일 한 방송 프로그램에 출연해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 자발적으로 임대료를 인하한 건물주들에 고마움을 전하며 "그 어느 때보다 한마음이 되어 함께 코로나를 이겨내며, '위기에 강한 나라'라는 희망을 만들어내고 있다"고 말했다.

문 대통령은 이날 밤 11시 방송된 MBC 프로그램 '힘내라 위(We)대한 여러분'에서 화상 연결을 통해 진행된 진행자들과의 질의응답에서 "서로 나누고 배려하고, 격려해주신 국민들 덕분"이라며 이같이 말했다.

문 대통령은 "제가 칭찬해 드리고 싶은 분들은 전주 한옥마을에 계시는 김부영 사장님을 비롯한 열네 명의 건물주 임대인 분들"이라며 "전주 한옥마을에서는 코로나 때문에 어려움을 겪는 소상공인·자영업자 분들을 위해 상가 임대인들이 자발적으로 임대료를 인하해 주셨다"고 '착한 임대인 운동'을 설명했다.

그러면서 "어려움을 함께 나누고 함께 견뎌내자는 이 분들의 아름다운 상생 정신이 많은 사람에게 감동을 줘 '착한 임대인 운동'이 전주시 전체로, 그리고 전국으로 확산됐다"며 "이 기회에 다시 착한 임대인들을 칭찬해 드리고 싶다"고 출연 취지를 밝혔다.

이어 문 대통령은 "정부는 방역과 경제 모두에서 성공하는 것으로 보답하겠다"며 "국민들의 소중한 일상을 반드시 되찾아 드리겠다"고 말했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr